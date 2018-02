Regionalsport Schwarzwald B-Junioren des FC 08 Villingen: Kaltstart in die Rückrunde

Zu Gast beim Freiburger FC. Vorbereitung gestaltete sich schwierig

Fußball, B-Junioren Verbandsliga: Freiburger FC – FC 08 Villingen (Samstag, 15 Uhr). Mit gemischten Gefühlen starten die B-Junioren des FC 08 Villingen am Wochenende in die Verbandsliga-Rückrunde. Zwar nehmen sich die Nullachter viel vor, die schwierige Vorbereitung sorgt aber für Kopfzerbrechen.

Während Ligakonkurrenten von der Bodenseeregion wie der FC Radolfzell oder Singen und Breisgauer Mannschaften wie der Freiburger FC oder Lörrach bereits seit einigen Wochen auf Rasen trainieren, leiden die Schwarzwälder immer noch unter dem neuerlichen Wintereinbruch. "Ich bin schon seit 15 Jahren Trainer im Jugendbereich. So eine schlechte Vorbereitung wie in diesem Jahr habe ich noch nie erlebt", kommentiert Trainer Mustafa Gürbüz die letzten Wochen, in denen er mit seinen Trainerkollegen Tevfik Ceylan und Luis Silva lediglich eine einzige Trainingseinheit unter freiem Himmel absolvieren konnte. Seit dem 5. Januar bereiten sich die Nullachter in Hallen auf den Rückrundenstart vor, der einem Kaltstart ähnelt. "Diese Situation ist äußerst unglücklich. Unsere Gegner trainieren schon seit fünf Wochen auf Rasen, während wir noch erheblichen Rückstand haben", so Gürbüz. Dieser soll und muss in den nächsten Wochen aufgeholt werden. Gürbüz: "Kraftausdauer kann man in der Halle nicht aufbauen. Die notwenigen Belastungen haben die Jungs nur in den Spielen."

Nach dem bitteren und enttäuschenden Ausscheiden im Halbfinale der Hallenbezirksmeisterschaft gegen Bad Dürrheim und den eher wenig aussagekräftigen Testspielergebnissen steht am Samstag mit dem Nachholspiel gegen den punktgleichen Tabellennachbarn Freiburger FC der Auftakt der Rückrunde an. Angesichts des großen Rückstands auf den Aufstiegsplatz lautet die Zielvorgabe Top drei. "Wir wollen die Jungs auf die nächste Saison bestmöglich vorbereiten. Zudem haben wir definitiv die Qualität, unter den ersten drei Mannschaften zu stehen. Die Liga ist sehr ausgeglichen", sagt Gürbüz. Dabei helfen sollen die Neuzugänge Umut Uyanik, der von der SG Möhringen kam, sowie Kevin Hasimovic und Mark Pintyak, die vom Oberligisten TSG Balingen in den Friedengrund zurückkehren. Den Verein verlassen haben Jonas und Alexander Weber (beide Laufbahn-Ende), Christoph Hall (SV Zimmern) und Roman Rauch (SG Baar). Ein großes Anliegen der Trainer war es, Führungsspieler wie Max Caljkusic oder Lukas Ganter noch selbstbewusster zu machen, sodass sie auf dem Spielfeld ihre Mannschaftskollegen mitziehen.

Mit dem Freiburger FC erwartet die Villinger ein Gegner auf Augenhöhe. Beide Mannschaften haben bisher 19 Punkte gesammelt, die Nullachter haben aber das bessere Torverhältnis. Gürbüz: "Das ist ein starker Gegner, der ähnlich robust ist wie wir. Freiburg steht nicht umsonst in der oberen Tabellenhälfte. Wir müssen uns aber nicht verstecken. Uns erwartet ein heißes Spiel. An einem guten Tag können wir sie schlagen."