Regionalsport Schwarzwald Austragung einiger Spiele mehr als fraglich

Durch Schnee und Minustemperaturen drohen Absagen im Fußballbezirk Schwarzwald

Fußball: (kat) Am Wochenende stehen im Schwarzwald noch einige Fußballpartien auf dem Programm. Schneebedeckte Plätze und angekündigte Minusgrade sorgen jedoch dafür, dass einige der angesetzten Begegnungen fraglich sind. Der SÜDKURIER hat bei Verantwortlichen der Gastgeber-Teams nachgefragt.

Der FC Neustadt hat laut Verbandsliga-Spielplan ein Heimspiel gegen den FC Radolfzell. Der sportliche Leiter Rolf Eckert hat wenig Hoffnung auf eine Austragung der Partie. „Wir möchten gerne spielen. Aber es geht wohl nur, wenn es regnet.“

Landesliga

Enrique Blanco, Trainer des FC Schonach, geht zu „99,9 Prozent“ davon aus, dass die Partie gegen den SC Konstanz-Wollmatingen abgesagt wird. „Auf unserem Platz liegen 20 Zentimeter Schnee. Zudem soll es ja auch noch kälter werden.“ Der FC Löffingen hat zwar am Dienstag noch auf dem Kunstrasen trainiert. Was das Derby am Samstag gegen den SV Oberschach betrifft, ist Trainer Tim Heine jedoch skeptisch: „Die Tendenz geht eher in Richtung Absage.“

Jan Hirsch, Trainer der DJK Villingen, ist dagegen zuversichtlich, dass die Partie gegen den SC Markdorf stattfinden wird. „Es sieht gut aus und wenn es nicht noch sehr viel schneit, können wir auf dem Kunstrasen spielen.“ Christian Leda, Trainer der DJK Donaueschingen, hat offenbar gleiche Voraussetzungen vor dem Spiel gegen Spitzenreiter FC 08 Villingen II: „Derzeit liegt noch gar kein Schnee auf unserem Platz.“

Bezirksliga Schwarzwald

Mario Maus, Trainer des FC Hochemmingen, glaubt nicht an eine Austragung der Partie gegen die SG Riedböhringen/Fützen: „Wir haben nur zwei Naturrasen-Plätze. Deshalb rechne ich mit einer Absage.“ Für Sigurd Bickmann, den Co-Trainer des SV Überauchen, stehen die Chancen „50:50“, dass das Spiel gegen den FV Marbach stattfindet. „Laut Wetterbericht gibt es Minustemperaturen. Sollte der Platz dadurch gefroren sein, glaube ich nicht, dass gespielt werden kann“. Kadir Ibis, Trainer des SV Immendingen, glaubt eher, dass die Begegnung gegen den FC Königsfeld nicht stattfindet: „So wie die Wetterprognose aussieht, wird die Partie wohl ausfallen. Guter Hoffnung ist der TuS Bonndorf vor dem Heimspiel gegen den SV Hölzlebruck.

Kreisliga A 1

Franz Ratz sieht gute Chancen, dass das Heimspiel der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach gegen Spitzenreiter FC Fischbach stattfinden wird: „Auf dem Platz in Hammereisenbach liegt bislang kein Schnee und wir konnten am Dienstag gut trainieren.“ Für Christoph Raithel, Trainer des FC Tannheim, ist schwer einzuschätzen, ob das Derby gegen den SV Rietheim angepfiffen wird. „Wir konnten diese Woche trainieren. Allerdings müssen wir nun abwarten, was das Wetter die nächsten Tage macht.“

Bernd Grüßer, der Vorsitzende des FC Kappel, kann sich „nicht vorstellen“, dass die Begegnung gegen den FC Weilersbach stattfindet: „Laut Wetterbericht soll es kälter werden. Dann besteht auch die Gefahr, dass die Kunstgras-Halme kaputtgehen.“ Thilo Bärmann, Spielausschussvorsitzender der Sportfreunde Neukirch, sieht keinerlei Chance, dass die Neukircher gegen Hajduk VS spielen werden: „Wir haben fast einen halben Meter Schnee auf dem Platz. Da geht gar nichts.“

Kreisliga A 2

David Invernot, Trainer des FC Hüfingen, glaubt nicht, dass die Partie gegen den SV Öfingen angepfiffen wird: „Wir haben zwar trainiert. Aber der Platz war vereist.“ Auch bei der Begegnung SV Eisenbach gegen FC Lenzkirch ist die Austragung fraglich. Das Spiel SV Göschweiler gegen FC Bräunlingen wurde bereits verlegt.