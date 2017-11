Ausgleich kurz vor Schluss

FC Bad Dürrheim entführt beim SV Kuppenheim einen wichtigen Punkt

Fußball-Verbandsliga: SV 08 Kuppenheim – FC Bad Dürrheim 1:1 (0:0). Dank eines Treffers von Mustafa Akgün kurz vor Schluss entführte Bad Dürrheim beim Kellerduell in Kuppenheim einen wichtigen Punkt.

Die Gastgeber wähnten sich schon am Ziel, ehe ein vermeidbarer Fehler der Kuppenheimer Abwehrreihe die Gäste doch noch jubeln ließ. In der 86. Minute flog ein ungefährlicher Freistoß in den Kuppenheimer Strafraum, wo weit und breit kein Gästespieler gefährlich werden konnte. Der Ball klatschte vor Torhüter Nikolai Gogol auf, weil gleich zwei Kuppenheimer den Kopf einzogen. Dies wurde dem Schlussmann zum Verhängnis: Die Kugel flutschte durch seine Handschuhe, prallte von seiner Brust ab und landete vor Bad Dürrheims Stürmer Mustafa Akgün, der aus kurzer Distanz gar nicht anders konnte, als den Ball zum 1:1-Endstand im Tor zu versenken. „Mir tut es für Kuppenheim ehrlich gesagt leid, schon zum dritten Mal in Folge kurz vor Schluss Punkte zu verlieren“, zeigte selbst Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu Mitgefühl für die Gastgeber. Kuppenheims Trainer Matthias Friböse wollte gar nicht groß aufs Resultat eingehen: „Wenn ich das Ergebnis außen vor lasse, bin ich sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Klar ist es bitter, dass es keine drei Punkte wurden, aber so ist Fußball.“

Es dauerte bis kurz nach dem Pausentee, bis sich beide Teams an die äußeren Bedingungen gewöhnt hatten und spielerische Akzente setzten. Nach der Pause kamen die Hausherren mit viel Dampf aus der Kabine und erspielten sich Chance um Chance. In der 57. Minute lief Simon Götz alleine auf Gäste-Keeper Jonas Kapp zu. Götz spitzelte den Ball links vorbei und wurde vom Schlussmann zu Fall gebracht. Schiedsrichter Jörg Bohrer aus Ehrenkirchen entschied sofort auf Strafstoß. Der Kuppenheimer Sami Saddedine schnappte sich die Kugel, lief an und schoss vorbei. Gerade als die Gastgeber drauf und dran waren, sich die Führung zu erarbeiten, wurde es im eigenen Sechzehner brenzlig. Der Bad Dürrheimer Joshua Wölke überlief Benjamin Radke und zog in den Strafraum, wo der Stürmer zu Fall kam. Bohrer pfiff erneut, entschied allerdings auf Schwalbe – eine fragwürdige Entscheidung. Zehn Minuten vor Schluss fiel der Kuppenheimer Führungstreffer. Marek Balzer setzte sich im Luftduell durch und erzielte das 1:0 für die Hausherren (80.). Nun war Tempo im Spiel. Nur zwei Minuten später setzte Bad Dürrheims eingewechselter Nazir Zulji am linken Sechzehnereck zum Schlenzer an. Der Ball senkte sich Richtung langes Eck, doch Gogol war zur Stelle. Vier Minuten später sah der Keeper beim Bad Dürrheimer Ausgleichstreffer allerdings alles andere als gut aus. Den Kurstädtern dürfte dies egal gewesen sein. Tore: 1:0 Balzer (80.), 1:1 Akgün (86.). SR: Bohrer (Ehrenkirchen) – ZS: 110

FC Bad Dürrheim: Kapp – Tadic, Schwer, Bah (46. Ourotagba), Woelke – Sari (71. Altinsoy), Schaplewski, Detta, Fantov, Cil (66. Zulji) – Akgün.