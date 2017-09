Aus für Trainer Martin Föhr beim SV Öfingen

Zweiter Trainerwechsel in der Kreisliga A, Staffel 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Nach dem Aus für Claudio Andreotti beim FC Hüfingen gibt es in der Kreisliga A 2 bereits den zweiten Trainerwechsel. Diesmal trennten sich der SV Öfingen und Martin Föhr, der im Sommer 2016 das Amt übernommen hatte. „Verein und Trainer haben beiderseitig die Entscheidung getroffen“, sagt Andre Brummet-Bacic, zweiter Vorsitzender beim SV Öfingen.

Zunächst hat Thomas Klimmel, Betreuer der zweiten Mannschaft und im Öfinger Spielausschuss tätig, das Training übernommen. Klimmel soll aber keine Dauerlösung darstellen. „Die Vereinsführung ist auf der Suche nach einem neuen Trainer, den wir gerne zeitnah präsentieren wollen“, fügt Brummet-Bacic an. Der SV Öfingen ist aktuell in der Kreisliga A 2 Tabellenletzter. Die Öfinger holten in den bisherigen sechs Saisonspielen lediglich drei Punkte.