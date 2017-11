Aufwärtstrend beim SV Aasen

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: (daz) Während in den Staffeln 1 und 3 die Winterpause begonnen hat, stehen in der Staffel 2 am Sonntag vier Paarungen an. Der mit fünf Punkten Vorsprung an der Spitze stehende SV Aasen schaut spielfrei zu, was die Konkurrenten machen. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga A, 2010, scheint Aasen auf einem guten Weg, zumindest wieder einmal an der höheren Liga zu schnuppern. Der Aufwärtstrend setzt sich bereits im dritten Jahr in Folge fort. "Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden, wissen aber auch, dass wir in der Rückrunde noch bei einigen Konkurrenten antreten müssen. Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung, was sich in den Spielen und Ergebnissen niederschlägt", sagt Werner Märkle, geschäftsführender Vorstand.

Erste Verfolger des SV Aasen, die SG Kirchen-Hausen (19 Punkte), will auf eigenem Platz gegen den TuS Blumberg (11) einerseits den zweiten Platz verteidigen, und andererseits die Lücke zu Aasen verkleinern. Da Kirchen-Hausen in der Heim-Tabelle auf Rang eins steht, sollte das Ziel umsetzbar sein. Punktgleich mit Kirchen-Hausen ist die SG Aulfingen/Leipferdingen, die beim SV Ewattingen (16) eine weitaus schwierige Aufgabe zu lösen hat. Ein Duell von zwei im Tabellenmittel platzierten Mannschaften steigt in Döggingen. Die SG Döggingen/Hausen vor Wald (12) spielt gegen den SV Mundelfingen (12). Anfang September gelang Mundelfingen im Heimspiel ein 3:0-Erfolg gegen den Nachbarn. Im vierten Spiel hat der FC Wolterdingen (18) den FC Gutmadingen II (4) zu Gast und könnte in der Tabelle miteinem Sieg den fünften Platz verbessern. Den ersten Vergleich zwischen beiden Mannschaften gewann Wolterdingen mit 4:0 Toren.