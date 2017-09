Regionalsport Schwarzwald Aufsteiger FC 08 Villingen beim Schlusslicht Favorit

Nullachter gastieren bei Astoria Walldorf II. Kapitän Benedikt Haibt wieder im Kader

Fußball-Oberliga: FC Astoria Walldorf II – FC 08 Villingen (Samstag, 15.30 Uhr). Nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen die TSG Balingen möchte der FC 08 Villingen am Samstag in Walldorf wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Bei der nordbadischen Regionalliga-Reserve stehen die Chancen zumindest auf dem Papier nicht so schlecht. Astoria ziert das Tabellenende und konnte bislang noch keinen Heimsieg feiern. Das Team von Trainer Michael Stickel trägt mit nur vier Punkten aus den ersten sieben Spielen die rote Laterne. Größtes Manko ist die harmlose Offensive. Bisher stehen nur drei Treffer auf der Habenseite der Walldorfer.

Gleichwohl ist Nullacht-Trainer Jago Maric gewappnet: „Das ist wie alle zweiten Mannschaften ein technisch sehr gut ausgebildetes, junges Team.“ Insbesondere wird es für seine Akteure darauf ankommen, den ersten Treffer zu erzielen. Was geschehen kann, wenn das nicht gelingt, musste der SSV Reutlingen erfahren: Die Elf wurde letztlich von den Walldorfern ausgekontert und unterlag vor eigenem Publikum mit 0:3. „Man muss auch berücksichtigen, dass Walldorf bislang vor allem gegen Spitzenteams wie Nöttingen, Bahlingen, Ravensburg und Bissingen gespielt hat“, relativiert Maric den Tabellenplatz des Gegners und fügt hinzu. „Das wird ein heißer Tanz, den wir hochkonzentriert angehen müssen.“

Personell ändert sich bei den Nullachtern nichts. Eventuell wird der Trainer aber etwas anders spielen lassen. „Walldorf agiert mit einer Fünfer-Kette und eher defensiv. Darauf müssen wir uns einstellen.“ Mit zum Kader gehört am Samstag wieder Kapitän Benedikt Haibt, auch wenn er sicher noch kein Kandidat für die Startformation ist. Maric: „Mal schauen, vielleicht bekommt Benedikt sogar ein paar Einsatz-Minuten.“ Davon noch weit entfernt ist Pablo Gil, dessen Arthroskopie am Montag erfolgreich verlief. „Um ihn mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Er ist total professionell und wird wieder voll da sein, sobald es grünes Licht gibt.“ Das dürfte allerdings noch zwei bis drei Wochen dauern.

Für die Partie in Walldorf sind die Nullachter trotz des jüngsten Negativerlebnisses gegen Balingen guter Dinge: „Wenn wir fehlerfrei bleiben und unser Passspiel aufziehen, bin ich optimistisch“, meint der Trainer. Da das Regionalliga-Team der Astoria morgen zeitgleich spielt, dürfte die zweite Mannschaft auf nicht allzu viel personelle Unterstützung aus dem Kader der ersten Mannschaft hoffen. Aber auch darauf will sich Maric keineswegs verlassen.

Am Samstag kommt es im Waldstadion übrigens zu einer Premiere: Zum erstem Mal treffen die Nullachter und Astoria Walldorf II in einem Pflichtspiel aufeinander.