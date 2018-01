Regionalsport Schwarzwald Aufholjagd nicht belohnt

Handball-Südbadenligist TV St. Georgen verliert in Altenheim mit 30:35

Handball, Südbadenliga: TuS Altenheim – TV St. Georgen 35:30 (19:14) – (sle) Der Aufsteiger aus St. Georgen verpasste die Überraschung. Trotz einer starken Aufholjagd nach der Pause mussten sich die Bergstädter beim neuen Tabellenzweiten geschlagen geben.

Die St. Georgener, die auf Mario Müller und Jan Linhard verzichten mussten, gingen mit viel Selbstvertrauen in die Partie und erspielten sich in der Anfangsphase eine 5:3-Führung. Einen ersten Rückschlag mussten die Gäste verkraften, als Manuel Bürk das Spielfeld mit ausgekugeltem Finger verlassen musste, wenig später konnte der Torjäger jedoch wieder spielen.

Einige überhastete Aktionen in der Offensive und Ungereimtheiten im Abwehrverbund des Aufsteigers nutzte der Gastgeber, um die Partie zu drehen und mit 8:5 in Führung zu gehen. Zudem scheiterten die St. Georgener einige Male am ehemaligen Drittligatorhüter Grangé. In der Schlussphase des ersten Durchgangs wuchs der Rückstand weiter an. Die Hereinnahme des Altenheimer Linksaußen Philip Kugler belebte das Spiel der Ortenauer, dementgegen tat sich der TVS schwer die eigenen Überzahlsituationen effektiv zu nutzen. „Wir haben gut dagegen gehalten. Allerdings kam Altenheim aufgrund von unseren Fehlern zu einigen einfachen Toren. Mit 19 Gegentoren im ersten Durchgang können wir nicht zufrieden sein. Wir standen schlichtweg nicht kompakt genug“, meinte TVS-Trainer Jürgen Herr in der Pause.

Hochmotiviert gingen die St. Georgener in den zweiten Durchgang. Doch nach einem vergebenen Strafwurf der Gäste baute Altenheim die Führung auf 22:14 aus. Jetzt bahnte sich sogar ein Debakel an. Doch die „Jungs vom Roßberg“ zeigten großen Kampfgeist. Thule Laabs und Kapitän Jan Holzmann leiteten mit ihren Treffern die Aufholjagd ein. Tor um Tor verkürzten die aufopferungsvoll kämpfenden Schwarzwälder den Rückstand. Als Stephan Lermer gut acht Minuten vor Schluss zum 29:27 traf, war die Partie wieder völlig offen. Die Bergstädter gingen nun volles Risiko und drückten nochmals ordentlich aufs Tempo, um die Sensation zu schaffen. Doch dieses Risiko machte sich nicht bezahlt. Am Ende war es die individuelle Klasse der Altenheimer Rückraumspieler Jan Meinlschmidt und Gerry Sutter, die den St. Georgener Sturmlauf beenden konnten. Dennoch zeigten die Schützlinge von Trainer Jürgen Herr mit Ausnahme der Spielminuten 25 bis 35 eine sehr ansehnliche Leistung. Zusammenfassend kosteten einige vergebene Chancen, die nicht optimal genutzten Überzahlsituationen und die Defensivprobleme gegen die Altenheimer Rückraumspieler den Sieg.

Jan Holzmann meinte nach der Partie: „Der Sieg für Altenheim fällt etwas zu hoch aus. Wir haben uns gut geschlagen und stark gekämpft. Unsere Leistung beim Tabellenzweiten geht in Ordnung.“ Tore für den TVS: T. Assfalg, J. Holzmann, L. Holzmann, Grieshaber (je 2), Bürk (7), P. Assfalg, Waller (je 1), Herrmann(4/3), N. Holzmann (3/3), Laabs, Lermer (je 3).