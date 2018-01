Regionalsport Schwarzwald Aufholjagd der Baskets-Damen nicht von Erfolg gekrönt

48:56-Niederlage beim Oberliga-Spitzenspiel in Weinstadt. Landesliga-Herren ebenfalls geschlagen

Basketball, Oberliga Damen: SG Weinstadt – BV Villingen-Schwenningen 56:48 (csd). Trotz der Warnungen vor dem Spiel waren die Basketballerinnen aus Villingen-Schwenningen von der körperlichen Härte des Gegners überrascht und ließen sich dadurch aus dem Konzept bringen. Erst eine Umstellung von Baskets-Trainer Sergey Tsvetkov auf Zonenverteidigung brachte die erwünschte Sicherheit in der Defense. Nun war es ein Spiel auf Augenhöhe. Den Aufbauspielerinnen Anja Elbel (15 Punkte/davon 1 Dreier) und Felicia Kälble (13) war kaum eine Verschnaufpause vergönnt, da die Gegner jedes Nachlassen in der Intensität bestraften. Kaum ein Durchkommen gab es für die Centerspielerinnen Christine Schell-Deking, Anne Haas und Susanne Schmidt (6), so dass Anna Adams ihre 10 Punkte von außerhalb traf. Aufgrund des schwachen Starts lagen die Gäste zur Halbzeit 39:29 in Rückstand.

Auch das dritte Viertel war hart umkämpft. Anja Elbel schloss zwei Fast-Breaks erfolgreich ab. Aber ab diesem Zeitpunkt ließ kein Team mehr leichte Punkte zu und im dritten Viertel fielen mit 7:6 insgesamt nur 13 Punkte. Mit Imke Weißer, Natalia Kraft (2) und Michelle Werner (2), die sich auf den Flügelpositionen abwechselten, gaben die Baskets nochmals alles und Weinstadt sah seinen Vorsprung dahinschmelzen. Wieder war es Anja Elbel, die mit einem Dreier das letzte Viertel eröffnete, aber Weinstadt konterte mit ihrer Top-Dreierschützin. Jetzt war VS am Drücker und Weinstadt wechselte pausenlos, um den Rhythmus der Gegnerinnen zu unterbrechen. Die Baskets kamen immer näher heran, doch die Zeit reichte nicht mehr, um den Rückstand aufzuholen. Somit bleibt Weinstadt weiterhin ungeschlagen.

Landesliga Männer: VfL Kirchheim/Teck – BV Villingen-Schwenningen 108:76. Mit nur fünf Spielern bestritten die Baskets dieses Auswärtsspiel. Mit Dario Bogdanovic (13) und Dominik Kupchik (15) waren zwei U18-Spieler mit an Bord, das erste Seniorenspiel vor der Brust, dazu Viktor Kaufmann (27), Kjell Deking (16) und Sajha Thiam (5). Dennoch gewann das Team unter der Führung von Viktor Kaufmann das erste Viertel mit 25:26. Zwar wurde die Luft mit zunehmender Spieldauer für das Quintett immer dünner, doch mit geschickt gesetzten Auszeiten konnte jeder wieder genügend Luft holen, so dass sich ein munteres Spielchen entwickelte. Dazu hatte Viktor Kaufmann (5), Kjell Deking (3) und Dario Bogdanovic (1) ein gutes Händchen von der Dreierlinie, so dass sich Kirchheim, die mit zehn Spielern angetreten waren, nicht in der Zone ausruhen konnte. Erst zum Spielende hin wurde der Unterschied zwischen beiden Teams deutlich, zumal vier der fünf Baskets nun mit vier persönlichen Fouls sich in der Defense etwas zurückhalten mussten.