Regionalsport Schwarzwald Auch Dennis Feuerstein wird aufhören

FC Bad Dürrheim braucht bald zwei neue Trainer

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Der FC Bad Dürrheim wird sich für die Saison 2018/19 in der Trainerfrage komplett neu aufstellen müssen. Nachdem Verbandsliga-Coach Reiner Scheu bereits in der vergangenen Woche das Ende seines Engagements nach Abschluss der Saison angekündigt hat, wird sich nun auch Dennis Feuerstein, Trainer der zweiten Mannschaft, zum Saisonende zurückziehen. Feuerstein geht aus beruflichen Gründen, die ihm eine Fortsetzung seiner Tätigkeit nicht möglich machen. "Wir streben bei der Kreisliga-Mannschaft möglichst eine interne Lösungen an. Voraussetzung ist natürlich der Klassenerhalt", sagt Vorsitzender Albrecht Schlenker, der bezüglich der Scheu-Nachfolge "in guten Gesprächen mit Kandidaten" ist. Aktuell hat die zweite Mannschaft in der Kreisliga A 2 nur sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.