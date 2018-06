Donaueschingen Arno Göpfert pokert bei der Aufstellung

Tennisdamen des TC BW Donaueschingen empfangen am Sonntag TC Nikolai Konstanz. Herren 30 müssen auswärts ran

Tennis, Oberliga Damen: (rom) Am Sonntag empfangen die Damen des TC BW Donaueschingen den TC Nikolai Konstanz. Die Begegnung findet um 11 Uhr auf der Anlage des TC BW Donaueschingen im Schlosspark statt. Nach dem erfolgreichen Auftaktsieg gegen Tiengen gilt es gegen Konstanz nachzulegen. „Das wird kein leichtes Unterfangen“, schätzt Team-Manager Arno Göpfert den Gegner ein. Noch gut in Erinnerung ist der knappe 5:4-Auswärtserfolg für die Blau Weißen im vergangenen Jahr.

Göpfert rechnet beim Gegner an den Spitzenpositionen mit den Schweizer Spielerinnen Chiara Merico und Alina Zepfel: „Vermutlich folgen die spielstarken Pia Ender, Tanja Rebholz, Lina Blechner und Romina Rihm. Wir treffen somit auf ein rundherum kompaktes und erfahrenes Team und werden versuchen, das Heimspiel zu unseren Gunsten zu entscheiden.“ Dafür wird es in der Teamaufstellung einige Umstellungen geben. Allerdings lässt sich Göpfert nicht in die Karten blicken: „Ich werde die Formation erst kurz vorher bekannt geben“.

Herren 30 spielen in Ketsch

Badenliga Herren 30: Beim TC Ketsch treten die Herren des TC BW Donaueschingen am Sonntag an. Der Tabellenzweite aus Donaueschingen will beim Tabellenschlusslicht weitere Zähler zum vorzeitigen Klassenerhalt holen. Die beiden Auftaktspiele haben die Blau Weißen bereits gewonnen. „Die ersten Spieltage sind für uns entscheidend, denn gegen Ende erwarten wir die starken Gegner“, sagt Donaueschingens Spielführer Danijel Vujica.