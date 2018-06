Donaueschingen Armin Engelhardt gewinnt Großen Preis in Königsfeld

Dreitägiges Springturnier: Großes Wetterglück für Reiter und Besucher

Reitsport: Drei Tage Springsport pur liegen hinter den Verantwortlichen des PSZ Königsfeld. Den Sieg im Großen Preis, der erstmals als S*-Springen mit Siegerrunde ausgetragen wurde, sicherte sich Armin Engelhardt (RSG Riedwiese Fischbach) auf Come on Bär.

Großes Wetterglück hatten die Reiter und Besucher auf dem PSZ Königsfeld. Sie blieben komplett von Schauern und Gewittern verschont. Hochkarätigem Springsport stand somit nichts im Weg. Bereits am Samstag ging es bis zur Klasse S*, das Niklas Krieg vom RuF Donaueschingen auf Chacco’s Gladdys gewann. Den fünften Rang gab es für Krieg mit seinem zweiten Pferd Quater past.

Großen Anklang fand der am Abend stattfindende Vereinswettbewerb, bei dem ein Geschicklichkeitsparcours absolviert werden musste. Sieger wurde der RFV Dornhan vor dem RV Oberes Bregtal und dem RFV Rottweil. Insgesamt gab es 3000 Euro für die Vereinskassen der teilnehmenden Vereine.

Am Finaltag wurde es noch einmal interessant speziell für Pferdekenner, denn es gab noch eine Springpferdeprüfung der Klasse M. Hier gingen hoffnungsvolle Nachwuchspferde über den anspruchsvollen Parcours. Siegerin wurde Nina Lange auf Country Classic. Die Neudingerin sattelt für das Hofgut Albführen.

Dann fieberten alle dem Großen Preis entgegen. Im Jubeljahr des Königsfelder Reitturniers entschied man sich, bis zur schweren Klasse zu gehen. Und so wurde der Große Preis von Königsfeld erstmals in einer Springprüfung S* mit Siegerrunde ausgetragen. 16 Reiterpaare trugen sich in die Starterliste ein, davon erreichten vier die Siegerrunde, wobei die Fehler vom Normalumlauf mitgenommen wurden. Allerdings qualifizierten sich vier Nullfehlerritte vom ersten Umlauf, sodass alles wieder auf Null stand. Unter die vier Teilnehmer der Siegerrunde mischte sich auch Armin Engelhardt von der RSG Riedwiese Fischbach. Er hatte gleich drei Pferde in der Prüfung. Eigentlich hätte ihm sein erster Vierbeiner gereicht, denn mit ihm ritt er einen Nuller im Normalumlauf und in der abschließenden Siegerrunde den zweiten schnellsten Nuller. Armin Engelhardt verwies Volker Hahn (RV Waldenbuch-Hasenhof) auf Corneille und Manuel Friedrichs vom RV Epfendorf und Coldplay auf die Plätze zwei und drei. Siehe auch Ergebnisse