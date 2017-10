Regionalsport Schwarzwald "Anton Rudinski war eine Trainerlegende"

Bekannter Fußballlehrer gestorben

Fußball: (sum) Der bekannte Fußballlehrer Anton Rudinski ist in der Nacht auf Sonntag, kurz nach Vollendung seines 80. Lebensjahres, in Villingen gestorben. Der gebürtige Serbe aus Subotica war erfolgreicher Profi-Fußballer und mit Roter Stern Belgrad vierfacher jugoslawischer Meister. Zusätzlich absolvierte der Stürmer sieben A-Länderspiele für Jugoslawien. Nach Stationen beim FC Metz und Viktoria Köln ließ er seine Karriere beim FC Monthey/Schweiz ausklingen und übernahm 1972 beim FC 08 Villingen sein erstes Traineramt.

Mit den Nullachtern wurde Rudinski auf Anhieb Meister der Schwarzwald-Bodensee-Liga und scheiterte mit seinem Team in einem denkwürdigen Spiel (0:1) beim VfR Mannheim hauchdünn an der sofortigen Rückkehr in die damals zweithöchste Spielklasse, die Regionalliga. In der Saison darauf errangen die Nullachter unter Rudinski abermals den Titel in der Schwarzwald-Bodensee-Liga. Doch aufgrund der neu gegründeten 2. Bundesliga gab es keinen Aufsteiger. 1975 zog Rudinski weiter zum Zweitligisten Waldhof Mannheim (damals Chio Waldhof). Weitere Stationen waren der Offenburger FV, Freiburger FC, FC Lugano und von 1984 bis 1986 der Zweitligist SC Freiburg, wo er unter anderem den heutigen Bundestrainer Joachim Löw in der Mannschaft hatte. Beim VfL Osnabrück und der Spvgg Bayreuth war Anton Rudinski anschließend erneut als Zweitliga-Coach unter Vertrag, ehe er in Schweinfurt und beim FC Konstanz bis 2005 die Trainerkarriere ausklingen ließ. Ein Comeback als Übungsleiter gab der als Schlitzohr bekannte Rudinski zur Spielzeit 2010/11 noch einmal für wenige Monate als 73-Jähriger beim Bezirksligisten Fatihspor Spachingen.

In den letzten Jahren war Rudinski stetiger Zuschauer im Friedengrund beim FC 08 Villingen, bis seine Gesundheit dies nicht mehr zuließ. „Anton Rudinski war für uns in der Region eine Trainerlegende. Wir sind tief betroffen und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, sagte FC 08 Villingens Geschäftsführer Gaetano Cristilli.