Regionalsport Schwarzwald Anthony Rech der Dauerbrenner bei den Wild Wings

DEL-Statistiken rund das Schwenninger Team. Will Acton zum dritten Mal in Folge Topscorer

Eishockey: Die Hauptrunde 2017/18 in der Deutschen Eishockey-Liga ist seit Sonntag Geschichte. 52 Partien absolvierte jedes der 14 DEL-Teams seit Anfang September. Die Wild Wings haben nicht nur tabellarisch mit Platz zehn und dem Erreichen der Playoffs sehr gut abgeschnitten. Auch in einigen Statistiken sind die Schwenninger weit vorne zu finden.

Hattrick: In der Scorer-Liste ist Will Acton erneut der beste Schwenninger. Dem Kapitän gelang dies zum dritten Mal in Folge. Acton erzielte 18 Tore und bereitete 30 Treffer vor. In der DEL-Rangliste ist er damit Dritter hinter dem Münchner Keith Aucoin (11 Tore/52 Assists) und dem Krefelder Marcel Müller (24/28).

Torjäger: Acton ist mit seinen 18 Treffern auch der beste Torschütze im Team. Auf Rang zwei folgen gemeinsam Markus Poukkula und Stefano Giliati mit jeweils 14 Toren. Gefährlichster Verteidiger ist Kalle Kaijomaa mit sechs Treffern vor Mirko Sacher, der lediglich 24 der 52 Partien absolvierte und dabei fünf Mal traf. Sechs Feldspieler der Schwäne brachten den Puck in der Hauptrunde kein einziges Mal ins gegnerische Netz. Dies sind Dominik Bittner, Dominik Bohac, Kyle Sonnenburg, Lennart Palausch, Benedikt Brückner und Marc El-Sayed.

Dauerbrenner: Bis wenige Tage vor Beginn der Saison 2017/18 hatte Anthony Rech noch keinen festen Vertrag in Schwenningen. Ausgerechnet der 25-jährige Franzose absolvierte als einziger in der Schwenninger Mannschaft alle 52 Hauptrunden-Spiele. Auf 51 Partien bringen es Acton, Poukkula und Kaijomaa.

Der Fleißigste: Dustin Strahlmeier hält nicht nur sehr gut. Der 25-Jährige Torhüter ist auch besonders fleißig. Strahlmeier stand 2587 Minuten auf dem Eis. Nur einer war in der gesamten DEL noch fleißiger. Tomas Pöpperle, der Torhüter der Fishtowns Pinguins aus Bremerhaven, verbrachte 2614 Minuten auf dem Spielfeld. Allerdings kassierte er mit 126 Treffern 25 Tore mehr als „Strahlie“.

Shutout: Strahlmeier dürfte allerdings etwas neidisch auf seinen Schwenninger Torhüter-Kollegen Marco Wölfl blicken. Während der Stammtorwart in 43 Partien immer mindestens ein Gegentor einstecken musste, schaffte sein „Backup“ in neun Spielen zwei Shut-outs. In beiden Partien, in denen die Wild Wings „zu null“ spielten, stand Wölfl zwischen den Pfosten.

Zweimal Schlusslicht: In zwei Bereichen steht das Team von Trainer Pat Cortina am Tabellenende. Das Überzahlspiel ist mit einer bescheidenden Quote von knapp 14 Prozent das schlechteste der Liga. Ein weiterer Schwachpunkt ist der Bullygewinn. Hier sind die Schwäne ebenfalls Letzter. In der Unterzahlstatistik stehen die Schwenninger immerhin auf Rang neun.

Heimbilanz: Zumindest was die Punktebilanz betrifft, scheint die Helios-Arena den Schwänen keinen besonderen Vorteil zu verschaffen. Auf fremdem Eis holten die Schwenninger zwar vier Zähler weniger, landeten aber genauso viele Siege wie vor heimischem Publikum. Insgesamt verbuchten die Wild Wings mit 74 Punkten satte 16 Zähler mehr als in der Vorsaison.

Fair geht vor: Die Wild Wings waren in der Hauptrunde das DEL-Team mit den wenigsten Strafzeiten (Durchschnitt 8 Minuten pro Spiel). Als Lohn dafür erhalten sie zum zweiten Mal in Folge die Robert Müller Fairplay-Trophy und 10.000 Euro für die Nachwuchsarbeit (wir berichteten).

Zuschauer: In der Zuschauertabelle der Hauptrunde steht Schwenningen auf dem achten Platz. Insgesamt 114.903 Zuschauer wollten die 26 Heimspiele in der Helios-Arena sehen. Das macht einen Schnitt von 4419. Ein Wert, der die Verantwortlichen zwar noch nicht jubeln lässt, aber zumindest zufriedenstellen dürfte.