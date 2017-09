Regionalsport Schwarzwald Anthony Rech: Doppeltes Glück nach Wochen der Ungewissheit

Neuzugänge der Wild Wings. Franzose nach Probephase für gesamte Saison verpflichtet

Eishockey: Anthony Rech war der letzte Neuzugang der Schwenninger Wild Wings. Sein endgültiger Vertrag wurde erst Anfang September fix gemacht. Zuvor hatte er sich in einer Probezeit bewähren müssen. Keine einfachen Wochen, auch aus privaten Gründen.

„Ich war einfach nur sehr glücklich“, sagt Anthony Rech nach der langen Phase der Ungewissheit. Nun durfte sich der Franzose als „vollständiges“ Mitglied der Schwenninger Wild Wings betrachten. „Es waren keine einfachen Wochen. Ich habe mir aber nicht so groß Gedanken gemacht, sondern einfach versucht, mich zu zeigen.“ Aber selbst dies war kaum möglich über die gesamte Zeit des sogenannten Try-Outs. Dafür verantwortlich war der wohl beste Grund, den es überhaupt geben kann. Anthony Rech wurde im August Vater eines Sohnes. Der kleine Gabin hatte sich für seine Geburt ausgerechnet den beruflich wichtigsten Monat in der bisherigen Karriere seines Papas ausgesucht. Bei den Wild Wings wurde indes nicht lange überlegt. Der werdende Vater durfte nach Hause reisen, trotz Probevertrag. Es steht zu vermuten, dass Trainer Pat Cortina und Manager Jürgen Rumrich sich damals schon sicher waren, den Stürmer behalten zu wollen.

Mittlerweile ist Anthony Rech im Schwarzwald endgültig angekommen. Nicht nur er. Freundin Amandine und das Söhnchen sind seit einer Woche ebenfalls da. „Das war schon ein ordentlicher Umzug. Und derzeit schlafen wir nicht viel“, lacht der Familienvater. Doch im neuen Zuhause in Bad Dürrheim haben sich die drei schon prima eingelebt, auch dank der Hilfe der Teamkollegen. „Sie sind alle unheimlich nett. Besonders Simon Danner und Stefano Giliati helfen mir sehr“, berichtet Anthony Rech. Mit beiden Sturmkollegen kann er sich zudem bestens über Babys austauschen, sind doch beide ebenfalls junge Väter. Zudem spricht Stefano Giliati etwas Französisch, was bei dem Mann aus Sallanches in der Nähe von Genf natürlich sehr gut ankommt. „Mein Englisch ist noch ziemlich schlecht“, erklärt der Neuzugang entschuldigend. „Aber es wird von Tag zu Tag besser, denn hier muss ich immer Englisch sprechen.“

Von Tag zu Tag besser – dieser Grundsatz soll auch für die Leistung auf dem Eis gelten. Schließlich ist die DEL etwas gänzlich Neues für den französischen Nationalspieler. Den Großteil seiner bisherigen Karriere verbrachte Rech in der „Ligue Magnus“ bei den Dragons de Rouen. Mit diesem Club, zu dem er im Alter von 13 Jahren wechselte, gewann er viermal den Meistertitel. In der vergangenen Saison kam mit dem Hockey Club Gap der fünfte nationale Titel dazu. Außerdem wurde der Linksschütze zweimal in Folge zum besten Spieler des Landes gewählt. Im Trikot der „Équipe tricolore“ nahm Rech bereits an zwei Weltmeisterschaften teil. Logisch, dass irgendwann der nächste Schritt kommen musste. Ein recht großer Schritt. „Das Niveau in der DEL ist deutlich höher als in Frankreich. Es wird viel mehr gelaufen. Die Geschwindigkeit ist wesentlich höher und es wird auch viel körperbetonter gespielt“, hat der Angreifer bereits festgestellt.

In den Vorbereitungswochen passte sich der 25-Jährige Stück für Stück an die neuen Umstände an, blieb aber dennoch mit Coach Pat Cortina in ständigem Austausch. „Ich habe ehrlich gesagt, dass ich wohl schon noch ein bisschen brauchen werde, bis ich in der DEL voll mithalten kann“, sagt Rech. In den bisher vier Spielen mit Schwenningen sieht er seine Leistung auch noch recht kritisch. „Gegen Mannheim und München war es schwierig. Ich musste mich erst an das Tempo gewöhnen. Gegen Krefeld war es besser.“ Was übrigens auch sein Vater so sah. Selbst einst Torhüter, saß Rech Senior am vergangenen Sonntag vor dem Fernseher und beobachtete den Junior sehr genau. „Er hat mich angerufen nach dem Spiel und mir gesagt, dass ich mein Spiel schon verändert habe und viel mehr laufe. Das hat mich sehr gefreut, denn es zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin“, erzählt der Sohn lachend.

Dieser Weg soll Schritt für Schritt nach oben führen. Derzeit spielt der Mann mit der Rückennummer 18 noch kein Powerplay und keine Unterzahl, würde dies aber in Zukunft gerne tun. Dazu bedarf es aber einer weiteren Steigerung, wie er selbst weiß. „Ich muss vor dem Tor besser werden und meine Chancen öfter nutzen, denn in dieser Liga bekommt man nicht so viele“, beschreibt Anthony Rech seine Arbeit in den nächsten Wochen.

Eine Arbeit, die bestenfalls mit den Wild Wings in die Play-Offs führen soll, und für ihn selbst zu einem weiteren Jahr am Neckarursprung. Die Schwenninger besitzen eine Option, den Franzosen ein weiteres Jahr zu verpflichten. „Ich möchte zunächst der Mannschaft helfen und zeigen, dass ich in der DEL bestehen kann. Ich wäre glücklich, wenn ich ein weiteres Jahr bleiben dürfte“, sagt der Flügelspieler.

Anthony Rech

Geboren am 9. Juli 1992 in Sallanches/ Frankreich. Größe 180cm, Gewicht 88kg. Schießt links. Liiert mit Amandine, Sohn Gabin.

Bisherige Vereine: 2006 bis 2014 Rouen; 2014 bis 2015 Dijon; 2015 bis 2016 HC Gap; 2016 bis 2017 EV Zug Academy und EV Zug, HC Gap