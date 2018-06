Donaueschingen Amra Sadikovic kommt, spielt und siegt

Oberliga-Damen des TC BW Donaueschingen bezwingen TC Nikolai Konstanz klar mit 8:1

Tennis, Oberliga Damen: TC BW Donaueschingen – TC Nikolai Konstanz 8:1. Das Spiel war eine klare Sache für die Damen des TC BW Donaueschingen gegen die Gäste vom See. Lediglich ein Doppel mussten die Gastgeberinnen abgeben. Doch dies diente den Gästen lediglich als Ergebniskosmetik.

Dabei standen die Vorzeichen zunächst schlecht für die Blau-Weißen. Geplant war, Sina Züger an Position eins spielen zu lassen, doch die Schweizerin musste verletzungsbedingt kurzfristig absagen. Also ließ Donaueschingens Teammanager Arno Göpfert sein Mobiltelefon glühen, um nach Ersatz zu suchen. Dieser kam schließlich in Person einer anderen Schweizerin, Amra Sadikovic. Somit nahm die Erfolgsgeschichte im zweiten Heimspiel doch noch einen guten Verlauf. Sadikovic gewann auf Anhieb ihr Einzel mit 6:0, 6:1. Barbara Pinterova (6:0., 6:1) tat es ihr gleich und auch Karolina Nowak (6:0, 6:0) gewann ihr Einzel mit 6:4, 4:6, 13:11 im Match-Tiebreak. Daphne Friedrichs beim 7:6, 6:2 und Maike Jäggle (6:1, 6:3) machten die 6:0-Führung nach den Einzeln komplett. Damit war die Partie vorzeitig entschieden.

Das Einserdoppel Sadikovic/Pinterova war mit 6:0, 6:0 ebenfalls eine klare Sache: Lediglich das Duo Göpfert/Friedrichs unterlag im Match-Tiebreak (6:3, 4:6, 8:10). Nowak/Jäggle gewannen noch mit 6:3, 6:0 und machten den 8:1-Sieg der Blau-Weißen perfekt.

Dritter Sieg im dritten Spiel

Badenliga Herren 30: TC Ketsch -TC BW Donaueschingen 4:5 Es war eine knapp Kiste für die Donaueschinger Herren beim TC Ketsch. Umso größer war am Ende der Jubel über den Sieg und zwei weitere Punkte zum Ligaverbleib. Dabei müssen sich die Baaremer wahrlich nicht verstecken, gewannen sie doch am dritten Spieltag bereits ihr drittes Spiel. Tomas Zivnicek (1:6, 3:6), Florian Braunschweiger 3:6, 1:6 und Claus Fischer an drei beim (2:6, 3:6) sowie Michael Russo (6:2, 2:6, 3:10) holten die ersten vier Punkte für Donaueschingen. Jan Simon (6:1, 4:6, 10:6) und Andreas Lemke (6:2, 6:2) unterlagen jeweils.

Die Doppel mussten die Entscheidung bringen. Zivnicek/Fischer (2:6, 3:6) erledigten ihre Sache souverän. Somit war der Sieg nicht mehr gefährdet. Simon/Russo unterlagen mit 7:5, 1:6, 10:6 und auch Braunschweiger/Lemke zogen beim 3:6, 7:6, 15:13 den Kürzeren. Die Donaueschinger stehen somit weiter unter den ersten drei der Tabelle im Achterfeld.