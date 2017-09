Regionalsport Schwarzwald Amiti verhindert Debakel

DJK Villingen unterliegt dem SC Pfullendorf auf eigenem Platz mit 0:4 Toren

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – SC Pfullendorf 0:4 (0:2). (olg) Chancenlos und klar unterlegen verloren die Villinger gegen den Meisterschaftsfavoriten. Es war bereits die vierte Niederlage im fünften Spiel für die beste Rückrundenmannschaft der vergangenen Saison. Und hätte Keeper Lavdrim Amiti keinen Sahnetag erwischt, dann wäre die Niederlage weitaus höher ausgefallen.

Marc Riesle hatte in den ersten 60 Sekunden die dicke Chance zur Villinger Führung. Dies erwies sich letztlich als kleines Strohfeuer. Zu groß war die Eigenfehlerquote der Gastgeber an diesem Tag. Wie beim frühen 0:1 in der 4. Minute. Einen Patzer im DJK-Strafraum nutzte Patrick Fähnrich. Er reagierte am schnellsten und erwischte die Hellmer-Elf mit einem Torschuss eiskalt. Nach dem Blitztreffer wollte Pfullendorf nachlegen.Beim Schuss von Stützle verhinderte Amiti reaktionsschnell das nächste Gegentor.

Die DJK agierte ohne Konzept nach vorne, hatte keine Ideen im Spielaufbau und es fehlte vollkommen die Durchschlagskraft. Pfullendorf beherrschte Ball und Gegner, agierte laufstark und legte folgerichtig in der 35. Minute durch Stützle nach einem weiteren bösen Abwehrfehler das 0:2 nach. Der beste DJK-Spieler, Amiti, verhinderte gegen Fähnrich wieder glänzend parierend das dritte Tor. Der Keeper war zur Pause sichtlich bedient.

Seine Vorderleute wurden nach dem Seitenwechsel jedoch nicht besser. Eine Aufholjagd war weit entfernt. Pfullendorf erhielt in Minute 47 einen Foulelfmeter, den Fähnrich zum 0:3 verwandelte. Nach knapp einer Stunde legte Erdem für die Linzgauer freistehend das 0:4 nach (61.). In den letzten 30 Minuten bahnte sich ein Debakel an, welches Amiti gegen Stützle (66.) und Behr (76.) verhinderte. „“Kompliment an unseren Torhüter Amiti. Der hat noch mehr Gegentreffer verhindert. Es war eine verdiente Niederlage für uns. Der Spielverlauf spricht Bände. Pfullendorf war in allen Belangen überlegen“, sagte DJK-Trainer Ralf Hellmer. Tore: 0:1 Fähnrich (4.), 0:2 Stützle (35.), 0:3 Fähnrich (47.), 0:4 Erdem (60.). SR: Gallus (Freiburg); ZS: 90.

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Werner (79. Niklas Müller), Pfriender (46. Giesler), Beha, Zimmermann (46. Kostka), Reich (73. Käfer), Tritschler, Riesle, Sarr, Avci.