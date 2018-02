Regionalsport Schwarzwald Alpiner Wälderpokal: SC Urach erneut Gesamtsieger

Fast 180 Starter beim Finale in Fischbach. Marc Dorer Tages- und Gesamtsieger

Ski alpin: (ju) Bei guten Bedingungen trug der SC Fischbach am heimischen Skihang in Oberfischbach das Finale des 15. Wälerpokals aus. Mit fast 180 Startern war die Beteiligung hervorragend. Tagessiegerin wurde die 23-jährige Sabrina Kienzler (SC Urach). Gesamt-Siegerin wurde ihre zwei Jahre jüngere Schwester Vanessa. Bei den Herren fuhr der 27-jährige Marc Dorer (SC Furtwangen) zum Tages- und auch zum Gesamtsieg.

In der Mannschaftswertung der 14 Vereine setzte sich der SC Urach in der Tageswertung um 2,44 Sekunden vor dem SC Fischbach und 3,15 Sekunden vor dem SC Furtwangen durch. Damit wurde das Uracher Quartett auch klarer Gesamtsieger.

Ausgefahren wurde im Finale wieder ein Riesenslalom, der in einem Lauf entschieden wurde. Nur eine Disqualifikation war wegen Torfehler fällig. Die U 10 der Buben war mit 32 Startern die stärkste Klasse vor der U 12 mit 30 Jungs. Zu hauchdünnen Klassensiegen kamen in der U 10 Sophia Blum (TuS Gutach) um sieben Hundertstel vor Marie Haiz (SC 1900 Donaueschingen) und bei den Buben Carlos Weschmann (IG Alpiner Rennsport HSW). Emilio Fritschi (SC Baar Donaueschingen) wurde Vierter.

Klare U 12-Siegerin wurde Lia Fritschi (SC Baar DS). Nur ein Hundertstel trennten den Sieger der U 12-Jungs Paul Hartmann (TuS Gutach) von Robin Seifritz (SC Furtwangen). Dahinter folgten Kian Monaco (SC Neustadt) und Kilian Schwendemann (TuS Gutach).

Heiß umkämpft waren bei den U 14-Schülern die Podestränge. Bei den Mädchen gewann Lina Ruf (ST Freiburg) vor Emilia Birkenmeier (SV Kirchzarten/0,12 zurück), Paula Birkenberger (SC Löffingen/0,16), Chiara Bausch (SC Furtwangen/0,19). Bei den Buben triumphierte Finn-Luca Maier (SC Fischbach). Fünfter wurde Paul Hauptvogel (SC Baar DS).

Bei den Mädchen der AltersklasseU 16 fuhr Luisa Seifritz (SC Furtwangen) zum Klassensieg, gefolgt von Nicole Klausmann und Selina Kasper (beide TuS Gutach). Kathrin Dannegger (SC 1900 DS) wurde Fünfte. Bei den Jungs setzte sich Jan Hauptvogel (SC Baar DS/32,10) durch.

Gesamtsiegerin der Schülerinnen wurde Nicole Klausmann vor Nele Hug (SV Kirchzarten) und Kathrin Dannegger. Bei den Schülern gewann Finn-Luca Maier vor Pius Burger (SZ Elzach) und Robin Seifritz.

In der weiblichen Jugend U 21 fuhr Lea Kaltenbach (SC Fischbach) zum Tages- und Gesamtsieg. Mit dem zweiten Sieg in Fischbach machte in der männlichen Jugend Jan Kienzler (SC Urach) auch den Cup-Sieg endgültig perfekt. Mit der Tagesbestzeit kam Marc Dorer (SC Furtwangen) zum knappen Tagessieg vor Marcel Mittelbach (SC Fischbach) und Niklas Rombach (SC Waldau). Damit sicherte sich Dorer den Cup-Sieg. In der H 31 setzte sich Andreas Weißer vor Markus Straub und Thomas Weißer durch. Michael Seifritz (SC Furtwangen) gewann die H 41.