Alles andere als ein Lieblingsgegner

Verbandsligist FC Bad Dürrheim spielt am Samstag beim Offenburger FV

Fußball-Verbandsliga: Offenburger FV – FC Bad Dürrheim (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Zum vierten Mal in Folge müssen die Kurstädter zu einem Punktspiel reisen. Diesmal zum Tabellenvierten, der vor der Saison Aufstiegsambitionen anmeldete, zwischenzeitlich aber doch schon einen Rückstand im zweistelligen Punktbereich zu den Top-Teams aufweist. „Ich war als Spieler und Trainer schon oft in Offenburg. Ab und zu klappt es mal mit einem Punktgewinn, an einen Sieg dort kann ich mich jedoch nicht erinnern. Das ist kein Lieblingsgegner“, sagt Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu, der sich jedoch etwas wundert, dass der Rückstand der Offenburger auf die ersten zwei Tabellenplätze bereits so deutlich ausgefallen ist.

Die Offenburger Heimbilanz liest sich etwas merkwürdig. Neben dem Freiburger FC sind sie die einzige Mannschaft, die auf eigenem Platz noch keine Partie verloren hat. Andererseits gelangen in neun Spielen auch nur drei Siege. Ein Grund, warum der Zug nach ganz oben bereits abgefahren scheint.

Die Bad Dürrheimer brachten bisher mehr Zähler von ihren Auswärtsreisen als bei Heimauftritten mit. Darunter der zuletzt so wertvolle 1:0-Erfolg in Endingen. „Man kann Endingen und Offenburg nicht vergleichen. Offenburg ist noch einmal ein ganz anderes Kaliber“, ergänzt Scheu. Immerhin stehe seine Elf dank der jüngsten drei Punkte nicht ganz so sehr unter Druck, das Spiel gewinnen zu müssen.

Scheu baut weitgehend auf die Elf, die zuletzt in Endingen gewann. Selim Altinsoy wird trotz beruflicher Verpflichtung und etwas Trainingsrückstand mitreisen. Ebenso der junge Julian Rönnefahrt, der nach zwei Wochen Urlaub ebenfalls noch nicht auf dem Level der Mitspieler ist. Scheu attestiert seiner Elf dennoch eine gute Form, wobei auch die jüngsten Trainingseindrücke dafür sprechen. Alle Spieler sind unabhängig ihrer persönlichen sportlichen Zukunft bemüht, Bad Dürrheim in der Liga zu halten. Sollte es dennoch in Offenburg nicht zu einem Punktgewinn reichen, wäre das aus Dürrheimer Sicht sicherlich kein Beinbruch. „Noch nie sind Entscheidungen am 21. Spieltag gefallen. Unser primäres Ziel ist es, in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen zu bleiben, um im Saisonfinale den entscheidenden Schritt zu gehen“, fügt Scheu an.