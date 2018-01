Regionalsport Schwarzwald Alisa Häffner trifft zwei Sekunden vor Schluss

Schwenninger Handballerinnen gewinnen 25:24 gegen Schorndorf. TG-Herren feiern 27:22-Sieg

Handball: Was für ein erfolgreicher Heimspieltag der TG 1859 Schwenningen: Erst sorgten die Frauen in der Landesliga für eine Sensation, dann beendeten die Herren im Verfolgerduell ihre Negativserie seit November.

Landesliga Frauen: TG 1859 Schwenningen – SG Schorndorf 25:24 (13:15). Was für eine Überraschung: Nach zehn Partien ohne Sieg sorgte das Team um Aushilfscoach Sabrina Cosic für einen echten Coup gegen den haushohen Favoriten. Dies dürfte TG-Trainer Karsten Hauser bei seiner Genesung sicherlich helfen. Mit einem ganz starken Auftritt drehten die Gastgeberinnen einen 13:15-Pausenrückstand.

Sechs Minuten vor Schluss führten die Gäste immer noch mit zwei Treffern. In der Schlussphase zeigte Schwenningen Kämpferherz, Konzentration und Siegeswille. Lisa Kuner sorgte in der 56. Minute für das 22:22. Wichtig war 68 Sekunden vor der Sirene beim Stand von 24:23 für die Gastgeberinnen durch Hanah Merten, dass eine bärenstarke TGS-Torfrau Kristin Eberl einen Siebenmeter von Cornelia Bühler parierte. Zwar gelang den Schorndorferinnen zehn Sekunden vor dem Ende das 24:24, aber die TGS-Truppe nutzte die Restzeit nach einer eigenen Auszeit von Cosic taktisch clever und schaffte in Unterzahl durch Alisa Häffner zwei Sekunden vor dem Abpfiff mit deren sechsten Treffer den umjubelten 25:24-Siegtreffer.

TG-Tore: Alisa Häffner (6), Alexandra Noack (5/2 von 3 Siebenmeter), Lisa Kuner (4), Julia Held (4), Sabrina Eberl (2/ 1 von 2 Siebenmeter), Angelina Kny (2), Ann-Kathrin Bujtor (1), Hannah Merten (1).

Bezirksliga Herren: TG 1859 Schwenningen – TSV Dunningen 27:22 (16:13). Nach sechs Spielen ohne Sieg hat die TGS den Bann gebrochen und gegen den direkten Verfolger den fünften Saisonsieg eingefahren. Die 16:13-Führung zur Pause bauten Gastgeber nach dem Seitenwechsel schnell auf 18:13 aus. Die Sieben von Trainer Holger Hafner blieb allerdings auch ständig dran und konnte das Spiel in der 22. Minute bereits auf 12:10 drehen. Die komfortable Pausenführung baute die TGS nach dem Seitenwechsel sofort auf 18:13 aus. Die Mannschaft von TG-Trainer Holger Hafner hatte Dunningens Torjäger Timo Häsler gut im Griff, so dass dieser lediglich sechs Treffer verbuchte. Obwohl auch Schwenningens Rückraum-Torjäger Richard Kellerer vom Gegner in Manndeckung genommen wurde, steuerte er sechs Tore bei und verwandelte alle vier Siebenmeter. Mit diesem verdienten Sieg klettern die Neckarstädter auf Tabellenplatz fünf und schöpfen neues Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

TG-Tore: Richard Kellerer (6/4 von 4 Siebenmeter), Tobias Czech (6), Manuel Arts (5), Jonas Schulz (4), Tobias Götz (3), Michael Mager (2), George Calin (1).