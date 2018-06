Regionalsport Schwarzwald Alisa Colpi trifft in letzter Minute

Frauen-Verbandsligist Neukirch verlässt Abstiegsplatz. In der Landesliga verspielt Marbach die Tabellenführung

Frauenfußball, Verbandsliga: SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – Sportfreunde Neukirch 1:2 (1:1). Einen wertvollen Derbysieg landeten die Neukircherinnen durch einen Last-Minute-Treffer in der 90. Minute. Heldin des Tages war Alisa Colpi nach einem langen Freistoß von Leonie Kapp. "Wir sind überglücklich, dass uns der Dreier noch gelungen ist", freute sich Neukirchs Trainer Dirk Huber. Zunächst hatte Bad Dürrheim den besseren Start und führte durch Franziska Fuchs in der 15. Minute mit 1:0. Svenja Kienzler schaffte in der ersten Hälfte den 1:1-Ausgleich (28.). Neukirch kämpfte bis zum Schluss und wurde noch belohnt. Durch die 2:4-Niederlage von Denzlingen gegen Wittlingen hat Neukirch jetzt drei Punkte Abstand zum "Fahrstuhlplatz".

Landesliga Frauen

TSV Aach-Linz – FV Marbach 3:1 (2:1). Bittere Niederlage für den enttrohnten Tabellenführer, an dem der FC Hausen im Wiesental vor dem letzten Spieltag mit einem Punkt vorbeigezogen ist. "Keine Ahnung, was wir da gemacht haben", erklärte ein konsternierter Trainer Holger Rohde nach der Pleite im Linzgau. "Es lief alles, aber auch alles schief, was schief laufen kann", resümierte er enttäuscht. In der 4. Minute geriet Marbach in Rückstand, den Valeria Chiraelli mit ihrem 16. Saisontor schnell zum 1:1 ausglich (9.). In der 23. Minute ging Aach-Linz durch einen satten Schuss erneut mit 2:1 in Führung. "In der zweiten Halbzeit hatten wir binnen der ersten 15 Minuten sechs klarste Chancen. Da müssen wir das Spiel auf 4:2 drehen, aber die Linzer Torfrau machte wohl das Spiel ihres Lebens", beschrieb Rohde den Spielverlauf. Außerdem hielt sie in der 85. Minute noch einen Marbacher Strafstoß. Damit war die Niederlage besiegelt. Rohde: "Jetzt haben wir es gegen Mettenberg nicht mehr in der eigenen Hand und müssen hoffen, dass Deggenhausertal gegen Hausen gewinnt oder unentschieden spielt."

SV Nollingen – FC Grüningen 2:0. Das Verfolgerduell in Rheinfelden verlor der FC Grüningen völlig unnötig durch zwei Treffer in der Schlussphase. Die Gäste waren das bessere Team und mussten die letzten 35 Minuten sogar mit zehn Spielerinnen weitermachen, weil der Schiedsrichter eine Abwehraktion von Sandrina Brippus als "letzter Mann" wertete und bei einem Foulspiel Rot zog (57.).