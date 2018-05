Regionalsport Schwarzwald Alieu Sarr trifft früh

DJK Villingen spielt bei SG Dettingen-Dingelsdorf 1:1 unentschieden

Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – DJK Villingen 1:1(1:1). (sb) Die gastgebende Spielgemeinschaft geriet bereits nach sechs Minuten in Rückstand . Nach einem Freistoß halblinks, war Sarr in der Mitte zur Stelle und erzielte per Kopf den Führungstreffer für Villingen. In der 17. Minute glich Ott aus. Sein eigentlich schwacher Abschluss fand nach einem gelungenen Spielzug doch noch den Weg ins Tor. Zwar hatte die SG bis zur Pause noch drei Möglichkeiten, in Führung zu gehen (25./28./29.), insgesamt sahen die Zuschauer aber eine schwache Landesligapartie mit wenig wirklich sehenswerten Szenen.

Nach fünf Minuten in der zweiten Hälfte musste SG-Torhüter Petersohn eingreifen, um einen neuerlichen Rückstand zu verhindern. Mit zwei Wechseln versuchte SG-Trainer May frischen Wind in das Spiel seiner Mannschaft zu bringen, was sich beinahe sofort ausgezahlt hätte. Nach einer gelungenen Kombination traf Büttner per Kopf, doch der anschließende Pfiff des Schiedsrichters war nicht der Tor-, sondern ein Abseitspfiff. In der Folge gab es weiter kaum Höhepunkte. In der 79. Minute scheiterte Ott alleine vor DJK-Schlussmann Amiti. In der Schlussphase versuchten die Gäste nochmals alles, einen Dreier gegen den drohenden Abstieg einzufahren. Beinahe wären ihre Bemühungen belohnt worden, doch Petersohn klärte in der 87. Minute mit einer Glanzparade den Kopfball von Takuete. Tore: 0:1 (6.) Sarr, 1:1(17.) Ott; SR: Homberger (Rheinfelden), ZS: 180

DJK Villingen: Amiti, Beha, Takuete, Reich, Haas (82. Garcia) , Hug, Riesle (70. Käfer), Kostka (46. Schrenk), Sarr (58.Tritschler), Penndorf, Avci