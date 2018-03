Regionalsport Schwarzwald Ali Sari schießt Tor des Tages

FC Bad Dürrheim erwischt mit Auswärtssieg in Endingen klasse Start nach der Winterpause

Fußball-Verbandsliga: SV Endingen – FC Bad Dürrheim 0:1 (0:1). (ehs) Bad Dürrheim erwischte im ersten Punktspiel nach der Winterpause einen glänzenden Start und entführte drei wichtige Punkte aus Endingen. Dies war nach dem 2:0-Sieg in der Hinrunde bereits der zweite Saisonerfolg gegen die Mannschaft vom Kaiserstuhl.

Die Nervosität war über fast die gesamte Spielzeit der stetige Begleiter auf beiden Seiten. Endingen baute durchweg etwas mehr Druck als die Gäste auf. Die besseren Torchancen erarbeiteten sich dagegen die Gäste aus dem Schwarzwald. Die Bad Dürrheimer waren in vielen Zweikämpfen einen Tick bissiger. Dies war auch die Ausgangssituation zum 0:1: Einmal mehr erkämpfte sich Sime Fantov im Mittelfeld die Kugel. Über Yakup Sevimli initiierten die Gäste einen Konter, den der agile Ali Sari am langen Pfosten einnetzte. Der Treffer fiel überraschend, aber nicht unverdient. Nach einer halben Stunde hätten Sari und Joshua Woelke den Vorsprung sogar noch erhöhen können, scheiterten aber an Ron Fahlteich im Endinger Kasten. Der SVE-Schlussmann hielt sein Team mit guten Paraden im Spiel. Pech hatte das Heimteam mit einem Lattenkracher von Jonas Pies (31.). So ging es mit einer knappen Bad Dürrheimer Führung in die Pause.

Nach Wiederanpfiff verlegte sich Bad Dürrheim gänzlich auf das Konterspiel, während Endingen die spielerische Variante favorisierte, im Passspiel allerdings zu ungenau agierte. Die Lücke in der Defensive der Gäste war an diesem Tage nicht zu finden, zumal die Ideen der Gastgeber dazu wenig beitrugen. Die Gäste waren einem zweiten Treffer näher als das Heimteam dem Ausgleich. In der 65. Minute scheiterte aus kurzer Distanz Joshua Woelke an Fahlteich im Endinger Tor. Weitere gute Einschussmöglichkeiten gab es im zweiten Abschnitt kaum. Als die Zeit knapp wurde, warf Endingen zwar alle Kräfte nach vorne, aber das blinde Anrennen blieb ohne Erfolg. Bad Dürrheim jubelte nach dem Schlusspfiff über den dritten Auswärtssieg, während Endingens Kicker mit hängenden Köpfen vom Spielfeld trabten. Tore: 0:1 Sari (16.). Schiedsrichter: Schmidt (Ortenberg). Zuschauer: 100.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Becker, Bah, Sevimli (79. Altinsoy), Bartmann, Sari (64. Cil), Tadic, Fantov (88. Ikiz), Woelke, Schaplewski, Detta.

Trainerstimmen

Reiner Scheu (FC Bad Dürrheim): „Mein Team war heiß auf das erste Spiel nach der Winterpause. Die Endinger Atmosphäre aber auch die Spielweise gefällt uns immer. Rundum gelungen ist die Leistung meiner Mannschaft. Torchancen haben wir für den Gegner kaum zugelassen und sehr gut verteidigt. Der Anschluss nach vorne ist uns mit dem Dreier gelungen, sodass mit uns in der Liga weiter gerechnet werden darf.“

Bernd Lupfer (SV Endingen): „Heute sollte es für uns einfach nicht sein. Wir spielten hektisch und ohne klare Linie. Der Torabschluss fehlte fast gänzlich. Bad Dürrheim war der erwartet schwere Gegner. Ohne zu treffen, gibt es keinen Sieg. Trotz der Niederlage geht es für uns weiter.“