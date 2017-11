Regionalsport Schwarzwald Alexander Schätzle: Es wird kein Zuckerschlecken

Der Trainer des FC Schönwald tippt den 16. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga, Staffel 1: (daz) DJK Villingen II – FC Schonach II: „Zwei spielstarke Mannschaften, die sich in der Vorrunde ein enges und umkämpftes Spiel lieferten. Viel spricht aus meiner Sicht für eine Punkteteilung. Ich tippe 1:1.“

VfB Villingen – SV Rietheim: „Villingen hat sich in den vergangenen Partien gefangen, auch wenn vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen wäre. Aber Vorsicht. Rietheim hat eine super Abwehr, die nur schwer zu knacken ist. Es wird ein enges Spiel, in dem sich der VfB mit 1:0 Toren durchsetzt.“

FC Kappel – FC Weilersbach: „Kappel ist heimstark und auf dem Kunstrasenplatz nur schwer zu bezwingen. Weilersbach wird nach der überaschenden Niederlage in Peterzell eine Reaktion zeigen wollen. Zudem ist die Mannschaft spielstark. Ich tippe 2:2.“

FC Peterzell – NK Hajduk VS: „Peterzell ist nach dem Sieg gegen Weilersbach sicherlich im Aufwind. Hajduk habe ich als eine spielstarke Mannschaft in Erinnerung, die vor allem physisch einiges zu bieten hat. Hajduk will in der Tabelle weiter nach oben und gewinnt mit 2:1 Toren.“

Sportfreunde Neukirch – FC Triberg: „Beide brauchen im Tabellenkeller dringend die Punkte. Es wird sicherlich ein echtes Kampfspiel. Ich tippe 1:1, auch wenn es beiden Mannschaften nicht viel helfen wird.“

FC Tannheim – FC Fischbach: „Das Spiel auf dem unangenehmen Hartplatz wird für Spitzenreiter Fischbach kein Zuckerschlecken. Fischbach glänzt bisher mit einer stabilen Abwehr. Stehen die Gäste wieder so sicher, halte ich einen 1:0-Erfolg der Fischbacher für möglich.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Schönwald: „Die Gastgeber haben es bisher glänzend verstanden, die Aufstiegseuphorie mit in die neue Saison zu nehmen. Der Hartplatz in Hammereisenbach wird für uns zu einer echten Herausforderung. Wir müssen die Bedingungen annehmen, auch wenn es sehr schwer werden wird. Ich würde mir wünschen, dass wir etwas Zählbares mitnehmen.“

SV Nußbach – SG Buchenberg/Neuhausen: „Der kleine Platz ist der Vorteil der Nußbacher. In der Regel fallen da auch viele Tore. Beide sind Tabellennachbarn und leistungsmäßig nahezu auf einer Ebene zu sehen. Ich tippe ein 2:2-Unentschieden.“