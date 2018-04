Regionalsport Schwarzwald Alen Velcic und der unwichtige Rekord

Panthers Schwenningen empfangen Kronberg. Basketballer hoffen auf vierstellige Kulisse

Basketball-Regionalliga: Wiha Panthers VS – MTV Kronberg (Samstag, 20 Uhr). Verlieren verboten heißt es am Samstag wieder einmal auf dem Deutenberg, wenn die Basketballer der Wiha Panthers den MTV Kronberg empfangen. Ein Sieg würde sie nicht nur mit ganz großer Wahrscheinlichkeit zum erneuten Regionalligameister machen, sondern würde auch zu einem neuen Rekord verhelfen. Es könnte der 14. Sieg im 14. Heimspiel werden.

Diese Heimbilanz gab es in Schwenningen noch nie. Vor dem letzten Heimspiel ist die Bilanz der Panthers nach wie vor makellos. Alle 13 Mannschaften, die in dieser Saison ihr Glück in der Deutenberghalle versuchten, mussten mit leeren Händen wieder die Heimreise antreten. Mal wurden Gegner wie Tübingen, Fellbach oder Limburg aus der Halle gefegt, mal wurden starke Kontrahenten wie Speyer oder Koblenz in Basketball-Krimis niedergerungen. Eines war jedoch immer gleich: die Unterstützung von den Rängen.

Nach verhaltenem Andrang zu Saisonbeginn und mit den Enttäuschungen des Nichtaufstiegs im Hinterkopf, begeisterten sich die Fans in der Doppelstadt und Umgebung immer mehr für den Spitzenreiter. So stieg der Zuschauerschnitt von anfangs rund 250 Zuschauern durch drei ausverkaufte Spiele auf knapp 600. Auch am Samstag soll ein letztes Mal in dieser Saison die "Deutenberghölle" voll werden. "Wir können einen neuen Rekord aufstellen. Es ist gut möglich, dass 1200 Fans kommen werden", freut sich Trainer Alen Velcic auf das vorletzte Spiel der Saison und weist nochmals auf die Bedeutung des sechsten Mannes auf den Rängen hin. "In Phasen eines Spiels, in denen es nicht gut läuft, können die Fans das Zünglein an der Waage sein und die Mannschaft unterstützen. Das war vor allem im Topspiel gegen Speyer spürbar, als wir auch dank der Zuschauer einen 11-Punkte-Rückstand im letzten Viertel aufgeholt haben."

Im Nachhinein könnte sich dieser Sieg als der entscheidende auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in der vierthöchsten Spielklasse herausstellen – vorausgesetzt, sie gewinnen die beiden verbleibenden Spiele. Am Samstag kommt der Aufsteiger MTV Kronberg, ehe es am kommenden Wochenende zum Saisonfinale nach Fellbach geht.

Kronberg spielt entgegen der Erwartungen vieler eine ordentliche Debütsaison in der Liga und wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Klasse halten. Trainer Miljenko Crnjac setzt ausschließlich auf deutsche Spieler. Am Samstag sind die Hessen im Duell mit den Panthers aber klarer Außenseiter. "Die Kronberger haben alle Experten Lügen gestraft und bringen für ihre Möglichkeiten sehr viel aufs Parkett. Wenn man sie spielen lässt, können sie unangenehm werden. Wenn wir unsere Normalform erreichen, bin ich aber zuversichtlich, dass wir sie schlagen können", nimmt Velcic den Gegner ernst. Das Kronberger spielt steht und fällt mit dem Dreier. Treffen sie diesen, können sie für jeden Gegner unangenehm werden. Wenn nicht, dürften sie gegen die Schwenninger wenig Land sehen. Mit Frederik Zwiener hat der MTV einen der besten Dreierschützen der Liga und mit Julian Reinwald einen talentierten Center in seinen Reihen.

Viel spricht dafür, dass die Panthers auch ihr letztes Heimspiel gewinnen. Für den Trainer hätte dieser Rekord aber wenig Bedeutung. "An diese Statistik wird sich niemand mehr erinnern, sondern nur an eine Meisterschaft. Alles andere ist unwichtig." Am spielfreien Wochenende unternahm die Mannschaft viele Aktivitäten außerhalb der Sporthalle. "Solche Teambuilding-Maßnahmen sind notwendig, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Team müde ist. Und meine Jungs sind im Kopf müde. Ich musste sie entlasten", erklärt der Trainer. An die wahrscheinlich bevorstehende Meisterfeier denke man inoch nicht. Velcic: "Wir sind noch nicht Meister, sondern nur Tabellenführer. Es liegen mit Kronberg und Fellbach noch zwei Aufgaben vor uns."

Die Fans dürfen sich auf ein buntes Rahmenprogramm, Verlosungen der Originaltrikots und viele weitere Aktionen freuen.