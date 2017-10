Regionalsport Schwarzwald Alain Guignard: "Waren nicht mit Fortuna im Bunde"

Brigachtaler Bundesliga-Schützen unterliegen in Petersaurach zweimal im Stechen

Luftgewehrschießen, 1. Bundesliga Süd: (ms) Die Brigachtaler Sportschützen verloren in Petersaurach beide Partien des Wochenendes im Stechen. Dabei war in beiden Partien ein Sieg möglich. Entsprechend zerknirscht war Trainer Alain Guignard. "Die Enttäuschung ist groß, weil es sehr unglückliche Niederlagen waren. Fortuna war bei beiden Wettkämpfen leider nicht auf unserer Seite. Das Stechen ist immer eine Glückssache", sagte der Schweizer. Gegen den Aufsteiger SV Buch und den SV Petersaurach, die beide mit 0:4 Punkten in die Saison gestartet waren, setzte es jeweils 2:3-Niederlagen.

Mit der Leistung seiner Mannschaft war Guingard dennoch zufrieden. "Wir haben gut geschossen. Die Gegner waren aber auch überraschend gut, das muss ich lobend anerkennen." Die Schwarzwälder mussten auf Selina Gschwandtner verzichten. Die Topschützin fehlte aufgrund der Teilnahme am Weltcup-Finale in Neu Delhi. Guignard: "Mit Selina wäre es sicher anders ausgegangen. Ich bin mit unserer Leistung aber zufrieden." Durch die beiden Niederlagen rutschte der SSVg Brigachtal in der Tabelle auf Platz acht ab.

SV Buch – SSVg Brigachtal 3:2. Im Vergleich gegen Aufsteiger SV Buch unterlag der Ungar Peter Sidi im Topduell im Stechen mit 9:10 gegen Petra Lustenberger, nachdem beide 398 Ringe geschossen hatten. Die Punkte für Brigachtal holten Eva Rösken und Nathalie Loser, die beide ihr Duell mit 392:391 gewannen. Silvia Rachl (390:392) und Sebastian Meixner (382:385) mussten die Punkte dem Gegner überlassen.

SV Petersaurach – SSVg Brigachtal 3:2. Auch im zweiten Duell des Wettkampf-Wochenendes unterlagen die Schwarzwälder im Stechen. Zunächst gewann Peter Sidi im ersten Duell gegen Ziva Dvorsak mit 397:396. Eva Rösken legte nach (392:390), ehe sich Nathalie Loser (390:396) und Yvonne Schlotterbeck (386:393) klar geschlagen geben mussten. Im Stechen traten Silvia Rachl vom SSVg und Vanessa Gleißner an, die sich zunächst 390:390 trennten. Im vierten Stechschuss fiel mit 10,7:10,6 die Entscheidung zugunsten der Mittelfranken.