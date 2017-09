Regionalsport Schwarzwald Acht Tore und viel Drama in Gündelwangen

4. Spieltag in der Kreisliga A 2. TuS Oberbaldingen wieder Spitzenreiter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Neustadt II – FC Bad Dürrheim II 2:0 (2:0). (ms) In einer guten Partie mit Chancen auf beiden Seiten brachte Amadou Gibba die Neustädter nach 20 Minuten mit einem Rechtsschuss in Führung. Nur sieben Minuten später legte Arthur Balke zum 2:0 nach. Bad Dürrheim versuchte viel, kam aber nicht zum Torerfolg. Tore: 1:0 (20.) Gibba, 2:0 (27.) Balke. ZS: 80. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).

TuS Oberbaldingen – SV Grafenhausen 4:2 (1:2). Nachdem Almani Camara für die TuS bereits nach zwei Minuten traf, konterten die Gäste direkt und drehten innerhalb von sechs Minuten das Spiel. Danach folgte einiges an Leerlauf, ehe Oberbaldingen mit drei späten Toren das Spiel letztlich verdient gewann. Tore: 1:0 (2.) Camara, 1:1 (6.) Lars Morath, 1:2 (8.) Blerim Kushutani, 2:2 (81.) Jallow Saja, 3:2 (90.) Saja, 4:2 (90.+1) Camara. ZS: 160. SR: Markus Wetter (Sauldorf). Gelb-Rot: TuS (84.).

SV Öfingen – FV Möhringen 2:3 (1:2). Jonathan Bell brachte die Gäste nach 18 Minuten etwas glücklich in Führung, nachdem Wölfle für Öfingen einen Elfer verschoss. Nachdem Matthias Zeller per Strafstoß ausglich, traf Stephan Paulsen kurz vor der Pause wieder für die Gäste. Durch das 1:3 von Modou Tamba in Minute 85 war der glückliche Auswärtssieg perfekt. Tore: 0:1 (18.) Bell, 1:1 (29.) Zeller (FE), 1:2 (45.) Paulsen, 1:3 (85.) Tamba, 2:3 (90.+2) Zeller. ZS: 50. SR: Andre Cellier (Villingen).

FC Lenzkirch – FC Löffingen 1:1 (0:1). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte traf Simon Schmitt mit dem Halbzeitpfiff aus dem Gewühl heraus zum 0:1. Nach der Pause steigerte sich Lenzkirch und glich aus: Rafael Teixeira traf nach Flanke von Orosaj per Kopf. Unterm Strich ein verdientes Remis. Tore: 0:1 (45.+2) Schmitt, 1:1 (60.) Teixeira. ZS: 100. SR: Ralph Hettich (St. Peter).

SV Gündelwangen – SSC Donaueschingen 4:4 (2:1). In einer turbulenten Partie führte Gündelwangen zweimal mit zwei Toren Unterschied, konnte die Führung aber nie verteidigen. Thomas Fischer traf dabei dreifach für die Gastgeber. Tore: 1:0 (3.) Fischer, 2:0 (9.) Fischer, 2:1 (41.) Jochen Reihs (FE), 2:2 (49.) Reihs, 3:2 (62.) Mustafa Ucarli (FE), 4:2 (69.) Fischer, 4:3 (76.) Fatih Atar, 4:4 (90.+4) ET. ZS: 100. SR: Philipp Eschle (Gütenbach). Gelb-Rot: SVG (87.).

SV Göschweiler – SV Hinterzarten 2:6 (0:3). Nach einer desolaten Leistung verlor Göschweiler verdient mit 2:6 gegen den Bezirksliga-Absteiger. Vencimo Do Cabo und Daniel Martin trafen dabei doppelt. Tore: 0:1 (16.) Julian Eckert, 0:2 (18.) Do Cabo, 0:3 (28.) Do Cabo, 0:4 (67.) Martin, 1:4 (68.) Victor Lampel, 1:5 (81.) Alasana Sanneh. 1:6 (86.) Martin, 2:6 (90.+3) Markus Lasson. ZS: 90. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

SV Eisenbach – FC Bräunlingen 2:2 (0:0). Nach torloser erster Halbzeit brachten Dominik Emminger per Kopf und Raphael Emminger per Konter die Gäste in Front. Eisenbach zeigte danach tolle Moral: Erik Sühling und Jens Schuler glichen in einer spannenden Schlussphase aus und bescherten den Eisenbachern einen verdienten Punkt. Tore: 0:1 (48.) Dominik Emminger, 0:2 (56.) Raphael Emminger, 1:2 (81.) Sühling, 2:2 (84.) Schuler. ZS: 80. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).