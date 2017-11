Abwehr gefordert

DJK Donaueschingen am Samstag zu Gast bei Tabellenführer SC Pfullendorf

Fußball-Landesliga: SC Pfullendorf – DJK Donaueschingen (Samstag, 14.30 Uhr). (ms) Auch nach der 3:7-Heimpleite gegen den FC Furtwangen herrscht bei den Allmendshofenern keine Weltuntergangsstimmung. Im Lokalderby gegen die Bregtäler musste die DJK ständig Rückständen hinterherlaufen und war nach dem 3:4 geschlagen. Donaueschingens Trainer Christian Leda will das Ergebnis trotz der sieben Gegentreffer nicht auf seine Hintermannschaft schieben. „Das Resultat war die Konsequenz mehrerer Rückschläge. Hätten wir unsere Chancen zum 4:3 genutzt, hätten wir etwas Zählbares geholt.“

Um am Samstag hinten die Null zu halten, muss die gesamte Mannschaft einen guten Tag erwischen. Es geht zum Tabellenführer nach Pfullendorf, der mit 34 Treffern die drittbeste Angriffsreihe der Liga besitzt. Dabei kann sich die DJK nicht nur auf einen Angreifer konzentrieren. Die Offensive der Linzgauer zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Zudem kassiert der Verbandsliga-Absteiger nur ein Gegentor pro Spiel. Christian Leda ist gewarnt: „Ich will unseren Matchplan nicht verraten, aber ich habe Pfullendorf bereits zweimal beobachten können. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen defensiv stabil stehen. Dies ist aber nach sieben Gegentoren gegen Furtwangen leichter gesagt als getan. Alle elf Männer müssen verteidigen und dennoch gefährliche Konter ausspielen.“

Dass Pfullendorf von der Spitze grüßt, kommt für Leda nicht überraschend. „Mir war klar, dass sie oben mitspielen werden, zumal sie die doppelten finanziellen Mittel im Vergleich zu anderen Landesligisten haben.“ Donaueschingen muss neben Max Schneider auf Hendrik Hölzenbein und Stefan Heitz-mann verletzungsbedingt verzichten.