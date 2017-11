Abstiegskampf statt Medaillentraum

Brigachtaler Bundesliga-Schützen unterliegen zweimal und sind nun Vorletzter

Luftgewehrschießen, 1. Bundesliga: (daz) Für die Brigachtaler Bundesligaschützen ist spätestens seit dem vergangenen Wochenende der Traum von einem Einzug in die deutsche Finalrunde geplatzt. Vielmehr geht es nun darum, den Abstieg zu verhindern. Nach den jüngsten 2:3-Niederlagen in Wolnzach/Niederlauterbach gegen München und Fürth wurden die Schwarzwälder am sechsten Wettkampftag auf den vorletzten Tabellenplatz durchgereicht. Noch fünf Wettkämpfe stehen den Brigachtalern bevor.

„Ich bin etwas ratlos. Wir haben weitgehend die Erwartungen erfüllt und stehen dennoch mit leeren Händen da“, sagt Trainer Alain Guignard. In allen zehn Duellen des Wochenendes schossen die fünf Brigachtaler jeweils über 390 Ringe, doch die Gegner waren besser. Die 1973 Ringe, die die SSVg gegen München erreichte, hätten am Wochenende in jedem anderen Wettkampf zum Sieg gereicht. „Wir müssen jetzt genauer analysieren, woran es liegt. Aber es ist schwierig, einen konkreten Ansatzpunkt zu finden, denn wir haben zwei gute Wettkämpfe absolviert. Wie schon in den vergangenen Wochen fehlt uns das nötige Quäntchen Glück. Es ist klar, dass es jetzt nur noch das eine Ziel geben kann und das lautet Klassenerhalt“, ergänzt Guignard.

Bund München – SSVg Brigachtal 3:2. Im Top-Duell der beiden deutschen Ausnahmeschützinnen musste sich die Brigachtalerin Selina Gschwandtner gegen Barbara Engleder mit 393:397 Ringen geschlagen geben. Stark schoss Peter Sidi, der gegen Lisa Haensch mit 398:394 punktete. Eva Rösken nahm dem Franzosen Pierre Piasecki (396:394) mit der erhofften Schnellschusseinlage den Punkt ab. Dagegen mussten sich Silvia Rachl (392:393) und Nathalie Loser (392:395) ihren Gegnern geschlagen geben.

SSVg Brigachtal – Dynamit Fürth 2:3. Wiederum musste Gschwandtner an Position eins ihr Duell abgeben. Sie unterlag Elania Nardelli mit 393:397 Ringen. Einen möglichen Punkt vergab Sidi, der gegen Melani Heinz (395:396) unterlag. Sidi hatte zwischenzeitlich die Chance auf einen Punkt, traf dann aber einige Neuner. Erneut punktete Rösken, diesmal mit 393:390 gegen Sandro Schrüfer. Während Rachl (393:394) mit einem Ring Differenz unterlag, erreichte Loser gegen Daniel Karg ein 391:391-Unentschieden. Im Stechen setzte sich Loser mit 9:8-Ringen durch.

Die Brigachtaler haben nun zwei Wochen Pause, um sich neu einzustellen. Allerdings ist der nächste Gegner der verlustpunktfreie Tabellenführer Prittlbach. „Es wird nicht einfacher, aber wir dürfen jetzt nicht durchdrehen“, mahnt Guignard.