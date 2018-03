Regionalsport Schwarzwald Abschiedsfeier vor rund 1000 Fans in der Helios-Arena: Schon 16 Spieler im neuen Kader der Wild Wings

Es gibt weitere Vertragsverlängerungen beim Schwenninger DEL-Klub.

Das Gerüst steht, nun fehlt noch die Feinarbeit. Der vorläufige Kader der Schwenninger Wild Wings für die kommende Saison 2018/19 erhöht sich auf bereits 16 Spieler. Bei der Abschlussfeier am Freitagabend in der Helios-Arena vor rund 1000 Fans gab der DEL-Klub weitere Vertragsverlängerungen bekannt.

Die Torhüterfrage ist frühzeitig geklärt. Nach Dustin Strahlmeier hat auch sein „Backup“ Marco Wölfl verlängert. Die Zahl der Verteidiger für den neuen Kader erhöht sich auf fünf, da die Finnen Kalle Kaijomaa und Jussi Timonen ebenfalls verlängerten. „Kalle und Jussi sind wichtige Bausteine unserer Mannschaft. Beide haben große Führungsqualitäten – auf und neben dem Eis“, meinte Manager Jürgen Rumrich zur Weiterverpflichtung von Timonen und Kaijomaa. Neben dem finnischen Duo hatten zuvor das deutsche Abwehr-Trio Mirko Sacher, Dominik Bittner und Benedikt Brückner bereits einen Vertrag für die kommende Spielzeit.





Auch der französische Angreifer Anthony Rech unterschrieb für eine weitere Saison bei den Wild Wings. Er ist damit der neunte Stürmer im neuen Kader von Pat Cortina. Zuvor standen bereits die ausländischen Angreifer Will Acton, Markus Poukkula, Istvan Bartalis sowie die fünf deutschen Stürmer Simon Danner, Marc El-Sayed, Mirko Höfflin, Marcel Kurth und Tobias Wörle fest. Bis auf Danner haben alle bisherigen Spieler im neuen Kader einen gültigen Vertag bis nach der Saison 2018/19. Danners Kontrakt läuft noch bis 2020

Bei der Abschiedsfeier wollte Stadionsprecher Dominic Liebing von drei Finnen, Timonen, Kaijomaa und Poukkula wissen, was Schwenningen abseits des Eises so attraktiv mache, dass sie sich für ein weiteres Jahr entschieden hätten. Für Kaijomaa ist es der „Sonnenschein“, Poukkula „liebt die Region“ und Timonen findet „alles“ gut.

Gute Nachrichten gab es für Dustin Strahlmeier und Mirko Höfflin. Der Torhüter und der Angreifer bekamen von Bundestrainer Marco Sturm mitgeteilt, dass sie sich fit halten sollen. Somit werden beide voraussichtlich zum erweiterten WM-Kader gehören und dürfen sich Hoffnungen auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft Anfang Mai in Dänemark machen. Zwei Vorbereitungsspiele bestreitet die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg dorthin Anfang April im russischen Sotschi. „Ich habe schon ein Visum für Russland beantragt“, verriet Höfflin.





Auf Mirko Sacher wartet dagegen etwas weniger Erfreuliches. Nach seiner langwierigen Sprunggelenksverletzung, durch die er rund die Hälfte der Saisonspiele fehlte, wird der 26-Jährige nun operiert. „Wann genau die Operation ist weiß ich noch nicht“, meinte Sacher und fügte an: „Danach will ich aber wieder richtig angreifen.“

Bislang keinen weiteren Vertrag in Schwenningen haben die Angreifer Damien Fleury, Stefano Giliati, Andre Hult, Uli Maurer, Lennart Palausch und Kai Herpich sowie die Verteidiger Kyle Sonnenburg, Dominik Bohac und Tim Bender. „Es wird in den nächsten Tagen noch weitere Gespräche geben“, kündigte Jürgen Rumrich an. Zumindest Kai Herpich hat klar signalisiert, dass er gerne in Schwenningen bleiben möchte.





Unabhängig davon, wer in Schwenningen bleibt, hatten die Spieler bei der Abschlussfeier noch einiges zu tun. Ihre Autogramme waren bei den Fans gefragt und es bildeten sich lange Warteschlangen in der Helios-Arena.