Regionalsport Schwarzwald Abschied mit erhobenem Haupt

TV St. Georgen bestreitet vorerst letztes Südbadenliga-Heimspiel gegen Muggensturm/Kuppenheim

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – SG Muggensturm/Kuppenheim (Samstag, 19.30 Uhr). (sle) Auch in der aktuellen Saison markierte der 22. April einen richtungsweisenden Tag für den TV St. Georgen. Als die Mannschaft an jenem Tag im Jahr 2017 den TV Herbolzheim zu Hause besiegte und als Landesligameister in die Südbadenliga aufstieg, waren die Hoffnungen auf den Klassenerhalt groß. Exakt 365 Tage später folgte am vergangenen Sonntag nach der Niederlage gegen Helmlingen die traurige Gewissheit: Der TV St. Georgen muss wieder absteigen. Dennoch traf der nun feststehende Abstieg die Mannschaft nicht so hart, war er doch bereits seit einigen Wochen absehbar. Mannschaft und Umfeld sind weiterhin intakt. Größere Veränderungen wird es in der kommenden Saison nicht geben.

Am Samstag werden die Bergstädter ihr vorerst letztes Südbadenliga-Heimspiel bestreiten. Zu Gast ist die SG Muggensturm/Kuppenheim, die noch Chancen auf Rang drei hat. Die Gäste zeichnen sich durch ihre geballte Offensivkraft aus. St. Georgens Trainer Jürgen Herr wird sich allerdings nicht allzu viele Gedanken zum Gegner gemacht haben. Vielmehr beschäftigt ihn der Gesundheitszustand seiner Spieler. Zu den Verletzten gesellt sich nun auch Niclas Grieshaber. Der großgewachsene Rückraumschütze zog sich einen Riss der Rotatorenmanschette in der rechten Schulter zu. Außerdem ist der Einsatz von Kapitän Jan Holzmann fraglich. „Wir werden versuchen, alle Widrigkeiten auszublenden. Zuletzt haben wir trotz des Fehlens einiger Stammkräfte eine ordentliche Partie gezeigt. Die personelle Situation ist für andere, die sonst wenig Einsatzzeiten bekommen, eine Chance, Erfahrung zu sammeln. Wir wollen unser letztes Südbadenliga-Heimspiel genießen und uns mit erhobenem Haupt von unseren Fans verabschieden“, sagt Herr.

Auch die Mannschaft hat sich vorgenommen, ihren Zuschauern, die immer hinter ihren „Jungs vom Roßberg“ standen, einen gebührenden Abschied zu bereiten. Verabschieden muss man sich auch von Co-Trainer Sven Waßmer und Kreisläufer Dominik Vetter. Beide werden künftig nicht mehr zur Verfügung stehen, da sie neben der beruflichen Belastung mehr Zeit für ihre Familien haben wollen. Im Anschluss an die Begegnung lädt der TV St. Georgen seine Anhänger zum gemütlichen Beisammensein bei Freibier und Tombola ein. Im Vorspiel trifft die zweite Mannschaft um 17.30 Uhr auf die SG Gengenbach/Ohlsbach.