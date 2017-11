Aasen klarer Favorit

Rückrundenauftakt in den Staffeln der Fußball-Kreisliga B. Top-Spiel in Niedereschach

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Am Wochenende beginnt bereits die Rückrunde. Zwei Spieltage werden bis zur Winterpause absolviert. Spitzenreiter FC Gütenbach (23 Punkte) empfängt den Rangfünften FC Weiler (17). Im Verfolgerduell empfängt der SV Niedereschach (22) den FK Bratstvo Villingen (20). Niedereschach hat mit erst sechs Gegentreffern eine stabile Abwehr, während FKB mit 32 Toren den besten Angriff der staffel besitzt. Favorit ist NK Zagreb Villingen (19) im Heimspiel gegen FV/DJK St. Georgen (6). Außerden spielt noch der FC Königsfeld II (9) gegen die Sportfreunde Schönenbach (7). Die Partie FC Unterkirnach (15) gegen FC Mönchweiler (7) wurde abgesetzt. Spielfrei ist Schlusslicht A.S.C. St. Georgen (4).

Staffel 2: Drei Punkte trennen die ersten fünf Mannschaften. Am Wochenende gibt es kein direktes Duell zwischen diesen Teams. Spitzenreiter SV Aasen (21) hat möglicherweise die einfachste Aufgabe im Heimspiel gegen den punktlosen FC Grüningen. Auch die SG Kirchen-Hausen (19) ist gegen den TuS Blumberg (11) in der Favoritenrolle. Schwieriger wird es für die SG Aulfingen/Leipferdingen (19) beim SV Ewattingen (16). Der Tabellenvierte, SG Unadingen/Dittishausen (18), schaut spielfrei zu, wie sich die Konkurrenten schlagen. Und da hat der FC Wolterdingen (18) drei Punkte gegen den FC Gutmadingen II (4) eingeplant. Ein Duell zwischen Tabellen- und Ortsnachbarn gibt es in der Partie SG Döggingen/Hausen vor Wald (12) gegen den SV Mundelfingen (12).

Staffel 3: Ungeschlagen und mit neun Siegen aus zehn Partien zieht der TuS Bonndorf II (28) seine Kreise. Beim SV St. Blasien (6) sollten wieder drei Zähler folgen. Auch Verfolger SV Saig (25) hat gegen den SV Titisee (8) eine lösbare Aufgabe. Spannend wird es im Spiel FC Bernau (20) gegen SG Schluchsee (24).