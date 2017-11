Regionalsport Schwarzwald ASC St. Georgen vs FKB Villingen: Spielabbruch nach schwerer Verletzung

ASC St. Georgen vs FKB Villingen: Spielabbruch nach schwerer Verletzung

Torwart und Feldspieler prallen zusammen

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (kat) Im Nachholspiel zwischen ASC St. Georgen und FKB Villingen kam es am Mittwochabend zu einem Spielabbruch. In der 75. Minute verletzten sich beim Stand von 1:4 für die Gäste zwei Spieler nach einem Zusammenstoß im Strafraum schwer am Knie – der Torwart von St. Georgen und ein Feldspieler von FKB. Daraufhin musste der Krankenwagen gerufen werden, der die zwei Verletzten ins Klinikum brachte.

Für St. Georgens Trainer Natale Maione ist völlig unverständlich, dass Schiedsrichter Florian Kienzler (Gütenbach) das Spiel überhaupt angepfiffen hat. „Der Strafraum war gefroren und hart wie Beton. In diesem Bereich ist auch der schwere Zusammenprall der beiden Spieler passiert.“ Für Florian Kienzler war der Platz in St. Georgen „hart aber bespielbar“.

Nach dem folgenschweren Zusammenprall wurde die Partie zunächst fortgesetzt. „In der 80. Spielminute sagten die St. Georgener jedoch zu mir, dass sie aufgrund der Platzbedingungen nicht weiterspielen wollen und deshalb habe ich die Partie abgebrochen“, begründet Kienzler das vorzeitige Spielende.

Für Natale Maione waren einzig und allein die „betonartigen Bereiche auf dem Feld“ verantwortlich dafür, dass seine Mannschaft so gehandelt habe: „Keiner von meinen Spielern wollte ins Tor, weil es jedem im Strafraum zu gefährlich war. Das Spielergebnis war für uns nicht wichtig. Entscheidend war, dass sich auf dem gefrorenen Boden kein weiterer Spieler verletzt.“