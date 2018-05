Regionalsport Schwarzwald 82 persönliche Rekorde geschwommen

Nachwuchs des Schwimmclubs Villingen beim Internationalen Sendercup in Mühlacker

Schwimmen: (df). Mit 19 Aktiven nahm der Schwimmclub Villingen am 9. Internationalen Sendercup in Mühlacker teil. Der Wettkampf diente dazu, sich für die Mitte Juli in Freiburg stattfindenden Badischen Jahrgangsmeisterschaften zu qualifizieren. Bei insgesamt 119 Starts wurden 82 persönliche Rekorde aufgestellt.

Ganz oben auf dem Treppchen stand Karin Wagner (Jg. 2000) über 200m Lagen in 2:29,04 und 50m Rücken in 0:32,75 Minuten. Ihr gleich tat es Ritschard Ulrich (Jg. 2006) über 200m Lagen (2:52,26) und 400m Freistil in persönlicher Rekordzeit (5:05,11). Siegreich war auch Lea Müller (Jg. 2004) in 34,33 Sekunden über 50m Rücken. Antonia Haas (Jg. 2006) freute sich über den 1. Platz in 200m Lagen (2:58,41), die gleichzeitig die Qualifikation zu den Badischen bedeutete. Dies gelang ihr auch über die drei Kraulstrecken, 50m, 100m und 200m in jeweils neuer Bestzeit. Mit einer Silbermedaille kehrten Meda Marian (Jg. 2003) über 100m Brust (1:25,32), Timon Kieninger (Jg, 2003) über 200m Brust (2:49,39) und Ritschard Ulrich über 200m Rücken (2:52,56) nach Hause zurück.

Die meisten dritten Plätze erzielte Mia-Sophie Turina (Jg 2005) über 100m Schmetterling (1:24,78), 200m Lagen (2:55,18) und 50m Rücken (0:37,12). Jeweils einen 3. Platz belegten Anna-Lena Weiler (Jg. 2002) über 50m Schmetterling (0:37,73), Karin Wagner über 100m Freistil (1:04,80), Maren Burgbacher (Jg 2003) über 200m Rücken (2:52,60), Timon Kieninger (1:18,39) über 100m Brust und Ritschard Ulrich über 100m Freistil (1:08,85). Valerie Haas war die jüngste Starterin und erzielte bei all ihren sieben Starts Bestzeiten.

Zusätzliche Starts bei den Badischen Meisterschaften sicherten sich neben Antonia Haas noch Karin Wagner über 200m Lagen und 50m Brust sowie Lea Müller über 100m Freistil.