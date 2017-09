Regionalsport Schwarzwald 5:3-Erfolg: Wild Wings feiern Heimsieg gegen Straubing

Die Schwenninger bezwingen die Tigers mit 5:3 Toren. Nur 2771 Zuschauer waren in der Helios-Arena dabei.

Eishockey: Die Wild Wings sind auf Kurs. Mit einem verdienten 5:3-Heimerfolg gegen die Straubing Tigers holten die Schwenninger drei wichtige Punkte. Einziger Wermutstropfen: Die geringe Zuschauerzahl in der Helios-Arena. Verdient hatte die Leistung der Wild Wings auf jeden Fall eine größere Kulisse.

Etwas überraschend wurde Tim Bender ein „Opfer“ der Rotation von Trainer Pat Cortina. Da bei den Wild Wings alle acht Verteidiger fit sind, musste der 22-Jährige auf die Tribüne. Dort war für Bender genügend Platz, denn wiederum war die Besucherzahl in der Helios-Arena enttäuschend. Nach rund 3000 Zuschauern im Freitag-Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt (0:1 nach Verlängerung) kamen dieses Mal sogar nur 2771. Die spärliche Kulisse lag wohl eher an der Tatsache, dass die Partie gegen Straubing bereits das dritte Heimspiel der Wild Wings in Folge war. Am Einsatz und Kampfgeist der Schwenninger Cracks lag es sicherlich nicht.

Auch gegen die Tigers zeigten die Schwäne von Beginn an intensives Eishockey. Allerdings waren die Straubinger ebenfalls sofort hellwach. So entwickelte sich in den ersten 20 Minuten eine Partie mit Chancen hüben wie drüben. Sowohl Wild Wings-Torhüter Dustin Strahlmeier als auch Gäste-Schlussmann Sebastian Vogl hatten Schwerstarbeit zu verrichten. Beide machten ihren Job auch richtig gut. Nachdem die Straubinger anfangs noch leichte Vorteile hatten, nahmen die Wild Wings von Minute zu Minute mehr Fahrt auf. Zunächst scheiterten sie zwar noch an Vogl oder verpassten das Gehäuse. Als die Schwenninger jedoch in der 18. Minute erstmals in Überzahl waren, schlugen sie im Blitztempo zu.

Gerade mal elf Sekunden saß Straubings Samuel Klassen auf der Strafbank, da zappelte der Puck im Tigers-Tor. István Bartalis ließ die heimischen Fans endlich wieder einmal jubeln, nachdem die Schwenninger zuvor knapp 80 Minuten ohne Torerfolg waren. Damit nicht genug im ersten Drittel: Eine Minute und 19 Sekunden später war Vogl zum zweiten Mal geschlagen. Mit einem satten Schlagschuss von der blauen Linie traf Kalle Kaijomaa zum 2:0.

Verschnaufpausen gönnten sich beide Teams auch im zweiten Drittel nicht. Es ging sofort wieder zur Sache. Diesmal dauerte es nicht einmal eine Minute bis zum nächsten Treffer. Völlig freistehend ließ Kyle MacKinnon dem Schwenninger Torhüter keine Chance und verkürzte auf 2:1. Den Schwung der Wild Wings bremste das Tigers-Tor nicht. Die Antwort kam prompt: Dieses Mal durch Andrée Hult, der 50 Sekunden nach dem Gegentreffer das 3:1 erzielte. Schon zum dritten Mal war die an diesem Tag bärenstarke Angriffsreihe Hult/Bartalis/Giliati am Schwenninger Treffer beteiligt. Für Vogl hatte das Gegentor die Konsequenz, dass er seinen Platz räumen musste. Für ihn rückte Dimitri Pätzold zwischen die Pfosten. Der Ex-Schwenninger wurde schnell warm, denn Pätzold musste gleich mehrfach eingreifen, um den vierten Wild Wings-Treffer zu verhindern.

Es blieb ein Spiel mit hohem Unterhaltungswert und zahlreichen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Eine davon nutzten im zweiten Drittel die Straubinger mit dem Anschlusstreffer zum 3:2 durch Jeremy Williams (34.). Unterhaltsam endete auch der zweite Spielabschnitt. Wild Wings-Verteidiger Kyle Sonnenburg lieferte sich mit Michael Hedden einen kräftigen Faustkampf. Beide bekamen eine Zehn-Minute Strafe aufgebrummt. Da bei den Gästen zudem Dylan Yeo fünf Minuten Abkühlzeit erhielt und eine Minute nach Wiederbeginn auch noch Michael Connolly auf die Strafbank musste, kamen die Schwenninger in den Genuss einer doppelten Überzahl. Wiederum dauerte es nur elf Sekunden bis zum Torerfolg: Verteidiger Jussi Timonen zog ab, der Puck zischte vorbei an Pätzold – 4:2 (42.). Die Straubinger Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Williams verkürzte bereits in der 44. Minute auf 4:3. Nur drei Minuten später verhinderte Strahlmeier mit einer Glanzparade den möglichen Ausgleich von René Röthke.

In der 53. Minute waren die Schwenninger erneut in doppelter Überzahl, verpassten es aber, für die Vorentscheidung zu sorgen. Zum Glück für die Wild Wings bremsten sich die Straubinger an diesem Nachmittag mit Strafen immer wieder selbst aus. So hatten die Schwäne in der Schlussphase schon wieder doppelte Überzahl. Nun ließen sie sich die Chance nicht entgehen. In 59. Minute stand Will Acton nach einer Abwehr von Pätzold am richtigen Fleck und staubte zum 5:3 ab. Kurz darauf war der dritte Saisonsieg der Wild Wings perfekt.

Das Heimspiel-Wochenende brachte den Schwarzwäldern somit vier von sechs möglichen Punkten. Eine Ausbeute, mit der die Schwenninger zufrieden sein können. Ganz anders sieht’s bei der Zuschauerzahl aus. Die Wild Wings hätten durch ihre leidenschaftlichen Auftritte auf jeden Fall viel mehr Zuschauer verdient.