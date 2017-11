Regionalsport Schwarzwald 5:2 gegen Bremerhaven: Wild Wings feiern vierten Sieg in Folge

Schwenningen bezwingt Fischtown Pinguins vor 4264 Zuschauern

Die Helios-Arena ist wieder eine Top-Adresse für die Eishockey-Freunde in der Region. 4264 Zuschauer waren trotz des Wintereinbruchs gekommen und sahen einen 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)-Sieg der Wild Wings gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Dank des vierten Sieges in Folge setzen sich die Schwenninger immer hartnäckiger in den Playoff-Rängen fest.

Die Wild Wings mussten auf Uli Maurer und Mirko Sacher verzichten. Beide hatten sich beim Überraschungssieg am Freitag in München verletzt. Dennoch wies der Spielerbogen keine Lücken auf. Marcel Kurth und Dominik Bohac, die am Freitag nicht benötigt wurden, standen wieder auf dem Eis.

Die spannende Frage war: Welche Lehren hatten die Schwenninger aus der 1:4-Heimpleite vor drei Wochen gegen die Fischtown Pinguins gezogen? Würden sie sich erneut in eigener Halle von den Norddeutschen vorführen lassen? In der Form, in der sich die Neckarstädter aktuell präsentieren, war dies kaum zu befürchten. Dieses Spiel, da waren sich alle sicher, würde anders laufen.

Und so war es auch. Gerade mal 98 Sekunden waren gespielt, da erzielte Istvan Bartalis nach schöner Vorarbeit von Kai Herpich das 1:0. Dieses Tor bestärkte die Schwenninger in ihrer Taktik. Diesmal griffen sie nicht, wie am 31. Oktober, kopflos an, um in fatale Konter zu laufen. Nun ließen sie die Fischtown Pinguins kommen und bauten an der eigenen blauen Linie einen Abwehrriegel auf. Kaum waren sie in Puckbesitz, starteten die Schwenninger blitzschnelle Angriffe. Deren Anzahl war zwar überschaubar, dafür waren die Nadelstiche umso gefährlicher. Nach einer Viertelstunde streifte ein Schuss von Damien Fleury die Latte. Als Gästestürmer Jason Bast wenig später nach hohem Stock auf der Strafbank saß, schlugen die Wild Wings in Überzahl zu. Von Will Acton herrlich in Szene gesetzte, umkurvte Anthony Rech einen Gegenspieler und hämmerte die Scheibe ins linke Eck. Was für ein abgezocktes Tor des jungen Franzosen! Lumpige 15 Sekunden fehlten den Schwarzwäldern, um die 2:0-Führung in die erste Drittelpause zu retten. Als SERC-Kapitän Will Acton eine Strafe kassiert hatte, erzielte Wade Bergmann mit einem Schuss von der blauen Linie den Anschlusstreffer.

Im zweiten Abschnitt kam Bremerhaven mit Schwung aus der Kabine. Selbst eine Strafzeit für Mike Hoeffel brachte die Gäste nicht aus dem Tritt. Obwohl in Unterzahl, attackierten sie früh und stürzten die Schwenninger in manche Verlegenheit. Kaum war Hoeffel wieder im Spiel, schlug es bei den Wild Wings zum zweiten Mal ein. Jener Spieler, der gerade von der Sünderbank gekommen war, stand plötzlich frei vor dem Tor und ließ SERC-Schlussmann Dustin Strahlmeier beim 2:2 (29.) keine Chance. Die Schwenninger wankten zwar, aber sie fielen nicht. Will Acton fing einen schlampigen Aufbaupass der Gäste ab. Über Rech kam die Scheibe zu Markus Poukkula, der mit seinem siebten Saisontreffer das 3:2 (31.) markierte.

Nachdem die Wild Wings zu Beginn des letzten Abschnitts in Unterzahl einige brenzlige Situationen überstanden hatten, setzten sie ihre Taktik der Nadelstiche fort. Mit Erfolg. Nur Wimpernschläge dauerte in Minute 47 die Passfolge von Verteidiger Kalle Kaijomaa über Anthony Rech zu Will Acton. Der Kapitän hatte freie Schussbahn und überwand Gäste-Keeper Tomas Pöpperle in typischer Manier zum 4:2. Dieser Treffer zeigte Wirkung. Abgesehen von Ross Mauermanns Pfostenkracher (48.) geriet das Schwenninger Gehäuse nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Dafür schlug es auf der anderen Seite noch mal ein. Drei Minuten vor Schluss besorgte Simon Danner mit einem Schuss ins leere Tor den 5:2-Endstand.