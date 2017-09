Regionalsport Schwarzwald 5:1 gegen Krefeld: Starke Wild Wings feiern souveränem Sieg

Schwenningen gewinnt Heimspiel vor 3097 Zuschauern

Eishockey: Der erste „Dreier“ der Wild Wings in der Saison 2017/18 ist perfekt. Mit einer starken Leistung gewannen die Schwenninger das Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine souverän mit 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

Ein Aufgebot mit Seltenheitswert betrat vor dem Spiel das Eis in der Helios-Arena: Die Wild Wings waren in Bestbesetzung! Ein Luxus, den Schwenningen seit langer Zeit nicht mehr hatte – gefühlt eine Ewigkeit. Für Trainer Pat Cortina eine völlig neue Situation, seit er im Schwarzwald tätig ist. Das bedeutete zugleich, dass Dominik Bittner, der die ersten drei DEL-Spiele verletzungsbedingt gefehlt hatte, gegen die Pinguine sein erstes Pflichtspiel für die Wild Wings bestritt.

Alle Schwäne an Bord – das war zumindest eine gute Voraussetzung, um eine schwarze Serie zu beenden. Die vergangenen sechs Partien hatte die Wild Wings gegen die Krefelder allesamt verloren. Den Schwenningern war von Beginn an anzumerken, dass diese Serie endlich reißen muss. Nachdem die Torschüsse in den ersten Minuten noch aus der Kategorie „harmlos“ waren, legten die Schwenninger richtig los. Drei Minuten und 40 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Puck zum ersten Mal im Krefelder Netz. Nach toller Vorarbeit von Mirko Höfflin traf Markus Poukkula durch die Schoner von Krefelds Torhüter Andrew Engelage zum 1:0.

In den Folgeminuten bauten die Wild Wings mächtig Druck auf, hatten bei ihren Chancen jedoch Pech. Marcel Kurth und Simon Danner trafen lediglich Aluminium, Kurth die Latte, Danner den Pfosten. So ging es mit einer knappen, aber hochverdienten Führung in die Drittelpause. Von Krefeld war in den ersten 20 Minuten wenig zu sehen.

Das zweite Drittel ging so weiter, wie das erste aufgehört hatte. Dominierende Wild Wings, schwache Pinguine. Diesmal dauerte es lediglich 70 Sekunden, dann hatten die 3097 Zuschauer wieder Grund zum Jubeln. Danner traf nach Zuspiel von Kalle Kaijomaa zum 2:0. Die Schwenninger blieben das aktivere Team und schlugen nach knapp 29 Minuten erneut zu. Bei Fünf-gegen-Drei-Überzahl erhöhte Höfflin nach Zuspiel von Will Acton auf 3:0.

Die Schwenninger waren auf dem besten Weg zu einem ungefährdeten Heimsieg. Doch ausgerechnet ein Wild Wing brachte die Pinguine zurück ins Spiel: Markus Poukkula fabrizierte in der 32. Minute einen eklatanten Fehlpass. Krefelds Marcel Müller nahm das Geschenk dankend an, lief allein auf SERC-Torhüter Dustin Strahlmeier zu und verkürzte auf 3:1. Nun kamen die Krefelder plötzlich in Fahrt. Die Wild Wings dagegen benötigten einige Minuten, um diesen Gegentreffer zu verdauen. In Minute 48 sorgte der neue Kapitän der Schwenninger dafür, dass es doch keine Zitterpartie mehr wurde. Will Acton traf zuerst nur den Pfosten, doch die Scheibe kam zu ihm zurück und im zweiten Versuch zirkelte er den Puck ins Tor – 4:1.

Die Gäste waren an diesem Tag zu schwach, um die Partie noch zu drehen. Im Gegenteil: Die Wild Wings legten weiter nach. Mirko Höfflin schloss in der 59. Minute mit dem Treffer zum 5:1 ab. Der Schwenninger Sieg war nicht nur souverän und wichtig, er beendete zugleich die lange Durststrecke gegen die Krefelder.