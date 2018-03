Regionalsport Schwarzwald 420 Turnerinnen am Start

Gaubestenkämpfe finden in Hausach statt. Es geht um Qualifikation für den Bezirksentscheid

Turnen: (ma) Der Badische Schwarzwald Turngau ermittelt am Samstag bei den Gaubestenkämpfen in Hausach die Bezirks- und Gauklassensieger im Geräteturnen der Mädchen. Mehr als 420 Turnerinnen von den Jüngsten 2009 und jünger bis zur jahrgangsoffenen Altersstufe starten innerhalb ihrer Vereinsmannschaften im Kinzigal. Dies ist eines der besten Melde-Ergebnisse der vergangenen Jahre. Um 10 Uhr beginnen die Wettkämpfe innerhalb der Gauklasse und um 14 Uhr in der höherwertigen Bezirksklasse.

83 Mädchenriegen (die meisten in der Gauklasse) kämpfen an den vier Geräten um den Sprung auf das Siegertreppchen. Der TV Steinach in der Gauklasse schickt mit elf Riegen und der TuS Bräunlingen in der Bezirksklasse mit acht Mannschaften die meisten Mädchen in die Hausacher Sporthalle. Geturnt wird ein Pflichtgerätevierkampf, wobei von den höchstens fünf Mannschaftsturnerinnen die besten drei Ergebnisse pro Gerät in die Wertung kommen.

Für viele der Mädchen, vor allem in der Gauklasse, sind die Gaumannschaftsbestenkämpfe neben dem Gaukinderturnfest der wichtigste Wettkampf im Turnjahr. Dabei steht der Mannschaftsvergleich mit den anderen Gauvereinen im Mittelpunkt. Die Siegerehrung für die Gauklasse ist gegen 14 Uhr vorgesehen und die Teams der Bezirksklasse erhalten gegen 17 Uhr ihre Urkunden und Medaillen. Die zwei jeweils besten Bezirksklassenmannschaften aller Jahrgänge bis jahrgangsoffen qualifizieren sich für den Bezirksentscheid der Turngaue Schwarzwald, Hegau/Bodensee und Markgräfler/Hochrhein am 18. März in Rielasingen/Konstanz.

Die Zuschauer erwartet in Hausach eine große Bandbreite an turnerischem Können, denn von den Kleinsten bis hin zu den „Großen“ haben sich die Akteurinnen lange auf die Mannschaftstitelkämpfe vorbereitet und wollen ihre Leistung mit den anderen Turngauvereinen messen.