Regionalsport Schwarzwald 40 Athleten in der Badischen Bestenliste

Starke Saisonbilanz des LV Donaueschingen. Auch in der Deutschen Bestenliste vertreten

Leichtathletik: Die LG Baar/LV Donaueschingen ist mit 40 Athleten stark in der Badischen Bestenliste vertreten. Allen voran Marcel Willmann in der M14. Das vielseitige Talent belegt im Hochsprung (1,67m), Kugelstoßen (14,36m) und Diskus (45,53m) Platz eins und ist auch in der Deutschen Bestenliste im Diskus, Kugel und Block Wurf aufgeführt. Auch Sina Kaufmann ist unter den besten Drei im Kugelstoßen (10,59m), Diskus (32,10m) und Speer (33,22m). In der Deutschen Bestenliste belegt sie Rang vier im Diskus.

Bei der U18/20 sind die Läufer mit Fanja Herr über die 300 Meter (62,62 sec) sowie Niklas Huber über die 800 Meter (2:08,4 min) und 1500 Meter (4:28,9 min) mit dabei. Werfer Jan Horn punktet im Kugelstoßen und Diskus mit guten Platzierungen und Davide Saverino im Weitsprung der U18 (6,02 m).

Carina Rothweiler ist in der W14 ganz vorne über die 300 Meter (44,70 sec), 2000 Meter (7:41,25min) und 800 Meter (2:26,2min) und zeigt ihr großes Laufpotenzial. Bei der männlichen U16 stehen weitere Werfer der M15 mit Alexander Schwörer (Kugel 13,54m/ Diskus 37,80m) und Fabian Spitz (Kugel 11,77m/ 80 Hürden 12,53 sec) auf vorderen Rängen. Jakob Egle (M14) zeigt seine ansteigende Form über die 2000 Meter. Bei den Jungen U14 überzeugt Emanuel Molleker im Hochsprung (1,52m), Weitsprung (5,18m), Kugel (10,38m), Diskus (29,85m) und Ball (53,50m) mit guten Platzierungen und zeigt, dass er zurecht Mitglied im F-Kader ist. Ihm folgt Toni Ketterer im Kugelstoßen (9,52m) und Diskus (22,46m).

Für eine Überraschung sorgte Afra Kuttler mit dem zweiten Platz beim 60 Meter Hürdenlauf (10,54 sec). Salome Hasenfratz platzierte sich über die 75 Meter (10,90 sec), Hochsprung (1,40m), Speer (22,36m), Vierkampf, Dreikampf und Block Sprint/Sprung. Mit nur einem Wettkampf im Kugelstoßen erreichte Vivien Willmann ihren Eintrag in die badische Bestenliste der W11. Mit einer hervorragenden Zeit von 2:26,6 Minuten steht Jollanda Kallabis auf Rang zwei bei der W12. Auch in der Deutschen Jahresbestenliste bestätigt sie diesen Platz. Weitere Läuferinnen über die 800 Meter sind Hannah Hermann, Hannah Kaltenbrunner und Nele Hansel. Sophia Kaufmann überzeugte bei der W11 im Sprint, 800 Meter, Hochsprung, Weitsprung, Drei-und Vierkampf und erreichte mit sehr guten 43,00 Metern den ersten Platz im Ballwurf Ihrer Altersklasse.

Im Dreikampf der W10 sind Lia Fritschi und Hanna Herrmann im Vierkampf der W11 im Mittelfeld vertreten. Die Jungs der U12 sind durch Julius Huber M10 über die 800 (2:55,72min) und Hochsprung (1,28m/ 2. Platz) sowie durch Georg Kistenbrügger M11 über 800 Meter (2:49,7min) platziert.

Bei den Aktiven und Senioren ist Maik Arendt sieben Mal bei der M35 in der Badischen Bestenliste über die Langstrecken und Wurfdisziplinen zu finden, Marcel Jauch über die 800 und 1000 Meter. Otto Maier (M85) schaffte als ältester Athlet den Eintrag im Kugelstoßen und Diskus. In den Staffeln über 4 x 50 sowie 4 x 75 und 4 x 100 Meter und den Mannschaftswertungen im Drei-, Vierkampf und Block trugen folgende Athleten zum guten Abschneiden bei: Ferdinand Gilly, Tobias Heer, Marius Gödel, Marie Kumle, Sophie Herr, Benedikt Fricker, Shirin Preuß, Francesca Weber, Leni Thoma und Jonas Fleig.