Regionalsport Hochrhein 34. Schluchseelauf: Hoffmann schafft das Triple am See

34. Schluchseelauf: Hoffmann schafft das Triple am See

Stefanie Doll knackt den Rekord bei den Frauen. 4600 Läufer am Start

Leichtathletik: Rekord verpasst, aber Triple geschafft – Benedikt Hoffmann von der TSG Heilbronn riss schon 50 Meter vor dem Ziel des 34. Schluchseelaufs der LG Hohenfels die Arme in die Höhe. Zum dritten Mal hintereinander absolvierte er die 18,2 Kilometer lange Runde um den See als Schnellster. Nachdem er vergangenes Jahr die magische Ein-Stunden-Marke geknackt hatte und die neue Bestmarke auf 59:13 Minuten setzte, musste er sich diesmal mit 1:00:24 Stunden „begnügen“.

In absoluter Top-Form präsentierte sich Stefanie Doll vom SV Kirchzarten. Sie lief bei den Frauen einen einsamen Start-Ziel-Sieg heraus und verbesserte den drei Jahre alten Rekord von Ingalena Heuck (May Running Team) um 1:27 Minuten auf eine neue Bestmarke von 1:07:35 Stunden.

Hoffmann war trotz des verpassten Rekords zufrieden. Als Mitglied der Berglauf- und Ultralauf-Nationalmannschaft war der Schluchseelauf dieses Mal für ihn eine Zwischenstation. Vor einer Woche war er noch bei der Deutschen Marathon-Meisterschaft in Düsseldorf unterwegs. Nun geht’s vom Schluchsee fast schnurstracks zum 100-Kilometer-Lauf nach Florenz. Auf der Seerunde im Schwarzwald lief Hoffmann zunächst in einer Gruppe dem Explosiv-Starter Omar Tareq aus Laufenburg hinterher. Erst nach Rennhälfte schloss der spätere Sieger auf und nutzte einen Anstieg zum entscheidenden Angriff, so dass er Tareq noch um eine Minute distanzierte.

Auf Rang drei lief der Hüfinger Peter Fane. Fünfter wurde der Eichener Simon Dörflinger vom May Running Team (1:02:01) vor dem Finnen Pekka Roppo (1:03:22). Auf den siebten Rang lief der Murger Lukas Borghardt (1:03:37). Michael Ganter (LT Furtwangen) überraschte als Neunter und Dritter der M 30. Um 20 Sekunden verfehlte als bester Jugendlicher Felix Davidsen (St. Georgen) die Top Ten, gefolgt von Marcel Lutterer (SG Schramberg). Theo Fehrenbach (Friedenweiler) lief auf Rang 19 vor Jens Eipper (SV Seppenhofen). Als Zweiter der Jugend erreichte Björn Pollul (SZ Breitnau/29.) das Ziel. Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach/35.) wurde Zweiter der M 50. Unter den besten hundert Herren reihten sich Arnt König (SC Bubenbach/67.), Peter Hensler (Eisenbach/70.) und Michael Stäb (LT Unterkirnach/87.) im Klassement ein. Ebenfalls ein Finisher war Charly Doll aus Hinterzarten, der alle 34 Läufe um den See absolvierte und wieder die Nummer 1 trug.

Charly Dolls Sohn Benedikt, der in Kirchzarten zu Hause ist, nutzte den Schluchseelauf wieder zum Training und machte den „Hasen“ für seine Schwester Stefanie. Er ist mit den Skiern üblicherweise schneller unterwegs und hat dies im vergangenen Winter bei den Olympischen Spielen mit zwei Bronzemedaillen im Biathlon eindrucksvoll bewiesen. Außerdem ist er Weltmeister in seiner Haupt-Sportart. „Es ist aber immer wieder schön hier. Jetzt beginnen im Biathlon wieder die nationalen Lehrgänge und da passt dieser Lauf wunderbar rein“, sagte Benedikt Doll. Gefordert war er dennoch. „Schneller hätte meine Schwester nicht laufen dürfen“, musste er gestehen. Sie hatte auch ein Wahnsinns-Tempo eingeschlagen, das sie bei ihrem einsamen Kampf gegen die Uhr bis zum Schluss durchhielt. Mit der Rekordzeit von 1:07:35 Stunden kam sie an, eine Sekunde dahinter lief ihr Bruder Benedikt bei den Männern auf Rang 15.

Stefanie Doll, die für den SV Kirchzarten läuft, gewann damit zum zweiten Mal nach 2012 am Schluchsee. „Der Sieg überrascht mich nach meiner langen Verletzungspause“, so ihr Kommentar. Doll gab der Jugendlichen Alicia Moser (USC Freiburg) um 5:25 Minuten deutlich das Nachsehen. Über acht Minuten Rückstand hatte Laura Pauli als Dritte im Ziel. Als Neunte eroberte Katja Hog (SZ Breitnau) in der aktiven Damenklasse den dritten Rang und ebenso als Elfte Stefanie Reichle (LG Baar/LV Donaueschingen) in der W 30 vor Corona Peglow (LT Furtwangen/Freiburg). Laura Mc Nown (Rombach/W 30) lief auf Rang 22 und Martina Fleig (W 45/beide LT Furtwangen) auf Platz 34.

Den Lauf über 10,4 Kilometer gewann Jonathan Göppert (WSC Breisgau-Staufen) in 40:18 Minuten. Schnellste Frau war die Freiburgerin Stephanie Morath (45:05). Insgesamt starteten etwa 4600 Athleten – etwas weniger als 2017 (4700).

.Bilder vom Schluchseelauf und Videos von den verschiedenen Konkurrenzen finden Sie bei uns im Netz unter:www.suedkurier.de/9734804

34. Schluchseelauf

18,2 km: Männer: 1. Benedikt Hoffmann (TSG Heilbronn) 1:00:24 Std.; 2. Omar Tareq (TuS Stetten) 1:01:26; 3. Peter Fane (Hüfingen) 1:01:42; 4. Florian Adami (TV Riegel) 1:01:58; 5. Simon Dörflinger (May Running) 1:02:01; 6. Pekka Roppo (FIN) 1:03:22.Frauen: 1. Stefanie Doll (SV Kirchzarten) 1:07:35; 2. Alicia Moser (USC Freiburg) 1:13:00; 3. Laura Pauli 1:16:10; 4. Evi Polito (Hohenfels) 1:16:34. 10 km: Männer: 1. Jonathan Göppert 40:18; 2. Simeon Göppert (beide WSC Br.-Staufen) 42:00; 3. Niklas Boehm (TuS Stetten) 42:43. Frauen: 1. Stephanie Morath (FR) 45:05; 2. Ronja Bader (Hohenfels) 46:16.

"Mir hat am Ende alles weh getan"

Alle Ergebnisse im Internet: