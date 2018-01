Eishockey 1:2 nach Verlängerung: Kämpferische Wild Wings verlieren in Ingolstadt

Schwenningen verliert mit 1:2 nach Verlängerung in Ingolstadt. Fleury sichert mit dem spätem Ausgleich immerhin einen Punkt.

Es bleibt eng in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Kampf um die Playoff-Plätze wird bis zum letzten Hauptrundenspieltag nach der Olympiapause weitergehen. Und: Die Schwenninger Wild Wings haben nach wie vor alle Chancen. Daran ändert auch die 1:2 (0:1, 0:0, 1:0)-Niederlage nach Verlängerung am Sonntagabend in Ingolstadt nichts. Immerhin einen Punkt nahmen die Gäste dank eines späten Treffers von Damien Fleury (58.) mit.

Es war kein gutes Auswärtsspiel der Schwenninger. Sie sind in dieser Saison schon wesentlich zielstrebiger aufgetreten. Am Sonntag aber wollte von Anfang an nicht wirklich etwas klappen. Schon in der 4. Minute gelang Kael Mouillierat der frühe Führungstreffer für die Gastgeber. Es war ein Schock für die Wild Wings, die im Anschluss nur sehr schwer in die Partie fanden und froh sein konnten, dass sie nach den ersten 20 Minuten nur mit einem Tor in Rückstand lagen. Auch im zweiten Abschnitt wurde es kaum besser. Ingolstadt war weiter spielbestimmend und hatte die besseren Möglichkeiten. Das Positive aus Gästesicht: Am Spielstand änderte sich auch nach 40 Minuten nichts. Sie hatten also im letzten Drittel noch alle Möglichkeiten, der Partie eine Wende zu geben. In der 42. Minute hätte es fast mit dem Ausgleich geklappt, Mirko Höfflin aber scheiterte freistehend. Nur wenige Sekunden später wurde es turbulent. Der Puck lag im Ingolstädter Tor, der Treffer aber zählte nach Studium des Videobeweises nicht. Damien Fleury hatte den Puck mit dem Schlittschuh ins Tor befördert. In der 58. Minute war er erfolgreicher – mit einer Direktabnahme gelang ihm der Ausgleich. In der Verlängerung erzielte Thomas Greilinger den Ingolstädter Siegtreffer.