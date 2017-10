Motorsport Zweiter Platz für Horheimer Kart-Team

Team Eusteracing aus Horheim sichert sich den zweiten Platz in der Gesamtwertung der TKC-Indoor-Kart-Serie durch einen Sieg beim siebten von acht Läufen in Kaufbeuren

Vizemeister: Das Team Eusteracing sicherte sich den zweiten Platz in der Gesamtwertung der TKC-Indoor-Kart-Serie durch einen Sieg beim siebten von acht Läufen in Kaufbeuren. Das Finale einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen für das Horheimer Team findet in Limburg statt. Über die Vizemeisterschaft freuen sich (von links) Achmet Chousein, Matthias Mayer, Uwe Süttner, Niklas Krüger und Michael Eusterholz. Bild: Team