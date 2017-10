Fußball Zweite Aufgabe für Timo Jankowski

32-Jähriger aus Laufenburg/Schweiz ist zusätzlich zu seinem Engagement im Trainerteam der Grasshoppers Zürich noch im Betreuerteam der schweizerischen U19-Nationalmannschaft

Fussball: (gew) Timo Jankowski wird es nicht langweilig. Der 32-jährige Familienvater, der im schweizerischen Laufenburg lebt und auch im Bezirk Hochrhein als Fußballer aktiv war, hat zusätzlich zu seiner Aufgabe im Trainerstab von Cheftrainer Murat Yakin bei Grasshoppers Zürich noch eine zweite Aufgabe übernommen. Jankowski ist seit kurzem auch im Trainerteam der schweizerischen U19-Nationalmannschaft für die Performance – die Trainings- und Belastungssteuerung – zuständig. Diese Funktion – die des ursprünglichen Konditionstrainers – erfüllt er auch bei den Grasshoppers im Yakin-Team. Mit der "U19-Nati", in der auch vier Grasshoppers-Akteure spielen, bestritt Jankowski ein Länderspiel in Cardiff gegen Wales, das die Schweiz mit 2:0 gewonnen hat. Mit dem U19-Team der Schweiz will Jankowski die Qualifikation für die EM im kommenden Jahr in Finnland schaffen.