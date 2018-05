Regionalsport Hochrhein Zweikampf zwischen FC Tiengen 08 und FSV Rheinfelden spitzt sich zu

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 will gegen Schlusslicht SV Solvay Freiburg seine Torbilanz aufpolieren und auf den drittletzten Platz vorrücken. Kapitän Nico Ködel ist gesperrt. FSV Rheinfelden ist beim FC Freiburg-St. Georgen unter Druck und muss auf der Torwartposition improvisieren

Fußball-Landesliga: (gew) Der Zweikampf zwischen dem FSV Rheinfelden und dem FC Tiengen 08 im Kampf um den drittletzten Platz spitzt sich bei noch zwei ausstehenden Spieltagen zu. Momentan ist das Hochrhein-Duo punktgleich, doch der FSV Rheinfelden liegt in der Tordifferenz mit einem Treffer als Drittletzter vorn. Das könnte sich am Sonntag ändern. Dann erwartet der FC Tiengen 08 Schlusslicht SV Solvay Freiburg, das in den vergangenen Wochen nur noch als "Kanonenfutter" herhalten musste, zum letzten Heimspiel der Saison, während der FSV Rheinfelden zum FC Freiburg-St. Georgen (12.) muss. Nach derzeitigem Stand der Dinge rettet sich der Drittletzte, wenn der FC Denzlingen in der Verbandsliga noch einen Rang gewinnt und nicht absteigt oder wenn sich der SV Weil als möglicher Vizemeister der Landesliga in der Aufstiegsrunde durchsetzt. Wenn beide Kriterien erfüllt wären, steigt sogar nur Schlusslicht SV Solvay Freiburg ab.

Oliver Neff, Trainer des FC Tiengen 08, warnt seine Spieler, den Gegner zu unterschätzen. "Beim Vorrundenspiel in Freiburg haben wir uns schwer getan. Wir haben zwar 6:1 gewonnen, aber bis zur 59. Minute stand es noch 0:0." Wichtig sei, so der Trainer, dass sein Team als Mannschaft auftrete und nicht jeder einzelne Spieler seine Torbilanz auffrischen wolle. "Wir müssen liefern und die Lücke finden", hofft Neff auf frühe klare Verhältnisse. Fehlen werden ihm am Sonntag der gesperrte Nico Ködel und der beruflich verhinderte Alberto Di Girolamo. Neff: "Wir brauchen Unterstützung aus der Reserve."

"Wir müssen mindestens vier Punkte aus den beiden letzten Spielen holen. Wir geben zwar nicht auf. Klar ist aber auch, dass wir am Sonntag gewinnen müssen. Sonst ist es vorbei", wird Marc Jilg, Trainer des FSV Rheinfelden , vor der Partie beim FC Freiburg-St. Georgen deutlich. Sorgen bereitet den Rheinfelder Verantwortlichen die vakante Torwartposition. Dany Quintero ist verletzt, sein Bruder Denis nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt, aber sowieso dieses Mal aus beruflichen Gründen nicht verfügbar. Kurzfristig soll laut Jilg entschieden werden, wer sich fürs Tor "opfert". "Vielleicht Gianni Masullo. Mal sehen", sagt der Trainer. Außerdem fehlt Davide Marra (Urlaub). Wieder dabei ist dafür Eren Salli.