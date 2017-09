Fußball-Landesliga Zu viele Ballverluste beim FC Tiengen 08

Fußball-Landesliga: Verdiente 1:2-Niederlage gegen den SC Wyhl. Manuel Walters Treffer fällt zu spät

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – SC Wyhl 1:2 (0:1).

Tore: 0:1 (30.) Oberkirch; 0:2 (59.) J. Ritter; 1:2 (90.+5) Walter. – SR: Sandro Pinna (Geisingen). – Z.: 220. – Bes.: GR für Maier (FCT/62.).

"Wir müssen einfach insgesamt viel defensiver denken", ärgerte sich der Tiengener Trainer Georg Isele nach einer verdienten 1:2-Niederlage vor lautstarker Kulisse gegen den SC Wyhl. Recht hatte er: Bei beiden Gegentoren wurde der Ball unnötig im Mittelfeld oder in der Abwehr vertändelt, was der SC Wyhl gnadenlos bestrafte.

Dann ging es jeweils schnell. Steil wurden die gefährlichen Spitzen Jens Ritter und Marco Blust auf die Reise geschickt. Beim ersten Gegentreffer nach einer halben Stunde war es Sören Oberkirch, der für die Gäste vollendete. Angekündigt hatte sich das Tor schon wenige Minuten zuvor. Da rettete Nico Ködel in letzter Sekunde und kurz darauf zielte der Wyhler Tino Ritter nur knapp daneben. Nach dem 0:1 kam der FC Tiengen 08 bis zur Pause besser ins Spiel, doch Daniel Eichhorn scheiterte nur knapp. Dann traf Tomas Masek, der trotz Verletzung doch spielte, das erste Mal den Ball nicht richtig, eher er nach einer Kombination das Tor mit seinem Schuss nur um Zentimeter verfehlte.

In der zweiten Hälfte verpasste Eichhorn den Ausgleich, als er bei einer Direktabnahme den Ball nicht richtig erwischte. Stattdessen klingelte es auf der Gegenseite. Jens Ritter zog aus 20 Metern ab, der Ball setzte einen Meter vor dem Tiengener Torwart Sebastian Hug auf, der für den verhinderten Martin Hackenberger (private Gründe) kurzfristig eingesprungen war. Hug musste das Leder zum 0:2 passieren lassen. Als dann wenige Minuten später auch noch Sven Maier mit Gelb-Rot raus musste, war die Partie entschieden. Bis zum Schluss hatte Hug noch mehrfach Gelegenheit, sein Können gegen den schnellen und gefährlichen Jens Ritter zu beweisen. Zwei Mal tauchte dieser allein vor dem Tiengener Keeper auf, beide Male rettete dieser in letzter Sekunde. Der Anschlusstreffer des eingewechselten Manuel Walter nach einem Pass von Alberto Di Girolamo fiel erst in der Nachspielzeit.

"Wir sind nie richtig ins Spiel gekommen", musste der Tiengener Trainer nach der Partie zugeben. Isele attestierte dem Gegner aber eine hervorragende Abwehrleistung und blieb selbstkritisch. "Wir haben es dem SC Wyhl zu einfach gemacht. Wir leisten uns immer wieder Ballverluste nach langen Bällen", so Isele, der weiß, dass so etwas in der Landesliga eben bestraft wird.

FCT: Hug – Albicker, Mendy (46. Huber), Ködel, Karacan– Maier, Masek (73. Walter), Eichhorn (59. Michel), Di Girolamo, Sava (78. Canaj) – A. Di Palma.

"Wir brechen noch nicht in Panik aus"

In der zweiten Hälfte wurde Manuel Walter (22) eingewechselt und erzielte für seinen FC Tiengen 08 gegen den SC Wyhl noch den Anschlusstreffer zum 1:2. Kurz darauf war die Partie aber beendet. Walter wohnt in Riedern a.W. und kam zur Rückrunde in der vergangenen Saison vom FC Schlüchttal zu den Tiengenern.

Manuel, Sie freuen sich gewiss über Ihren Treffer.

Na ja. Da kann ich mich nicht so richtig freuen, auch wenn es mein erstes Tor für den FC Tiengen 08 ist. Wir haben verloren. Das zählt.

Woran lag's?

Wir verlieren die Bälle zu früh und leisten uns zu viele individuelle Fehler. Vielleicht machen wir auch zu viele Dribblings. Das ist gefährlich, weil unser Naturrasenplatz schon ziemlich holprig ist.

Sie selbst waren in der vergangenen Runde verletzt, haben oft gefehlt. Jetzt sind Sie wieder dabei.

Ja. In der vergangenen Runde habe ich mich am Meniskus verletzt, wurde sogar operiert. Das hat mich zurück geworfen. Jetzt in der neuen Runde geht es aber wieder ganz gut.

Zwei Niederlagen nacheinander – wie ist die Stimmung in der Mannschaft?

Wir dürfen jetzt natürlich nicht in ein Loch fallen. Andererseits brechen wir aber auch nicht in Panik aus. Das ist noch keine Negativserie. Alles ist noch eng beisammen.