Fußball-Kreisliga A-Ost Zittersieg für SV Nöggenschwiel

Mühsames 4:3 gegen Aufsteiger FC Bad Säckingen. Krüger-Elf vergibt viele Chancen und verteilt großzügige Geschenke

Fußball-Kreisliga A-Ost: – So richtig freuen konnte sich beim SV Nöggenschwiel nach dem 4:3 gegen den FC Bad Säckingen niemand. Trainer Mike Krüger redete sich in Rage, seine Kicker begriffen wohl, dass es keine Glanznummer war. Krügers Blick verriet alles. "Das einzig Gute ist, dass wir drei Punkte haben", sagte der SVN-Trainer.

Die 90 Minuten zuvor vergisst er bestimmt nicht mehr. Selten hatte man den Nöggenschwieler Trainer derart nervös an der Seitenlinie erlebt. Immer wieder gestikulierte er, erteilte laut Anweisungen und schrie seine Spieler an. Dabei hätte er einen ruhigen Nachmittag erleben können. Die Nöggenschwieler gerieten früh in Rückstand. Marius Schultz (22./25.) drehte die Partie, und die Hausherren hatten weitere richtig dicke Chancen. "Wir hätten das Spiel schon nach 40 Minuten entscheiden können", polterte Krüger.

Dann diese Fehler. Nach dem 3:1 von Maximilian Lais (48.) schien alles gut laufen, die Bad Säckinger verkürzten durch Veslin Radic (59.). Wieder verschaffte sich der SV Nöggenschwiel einen Zweitore-Vorsprung. Marian Scherer (64.) hatte getroffen. Manuel Beyrle (85.) machte es wieder spannend.

Schlusspfiff – Krüger machte seinem Ärger Luft: "Wie man den Gegner immer wieder so aufbaut – so kann man nicht Fußball spielen. Das geht nicht." Er hatte Recht. Während seine Elf vorne fleißig die Chancen versiebte, verteilte sie hinten brav Geschenke. Am Ende reichte es zum zweiten Sieg.

Wenig erbaut über den Auftritt seines Teams war natürlich Bad Säckingens Trainer David Schäfer. Schwer rang er sich ein Lächeln ab. Er wirkte ruhig, innerlich kochte er. Er überließ die Teamansprache deshalb seinem Assistenten Clemens Bauer. Schäfer: "Mir fehlen die Worte. Wir sind gut ins Spiel gekommen, führen mit 1:0. Was in der ersten Hälfte lief, war nicht in Ordnung." In der Kabine habe er seine Kicker bei der Ehre gepackt. Dann wurde es besser. Schließlich fand er, wie Krüger, noch etwas Positives: "Die Jungs haben sich nicht hängen lassen. Das ist lobenswert." Nur: Punkte gibt es dafür eben nicht.

"Wir müssen uns noch steigern"

Eine Vorlage, ein Tor. Marian Scherer (23) war beim 4:3-Zittersieg seines SV Nöggenschwiel gegen den FC Bad Säckingen maßgeblich beteiligt.

Marian, Sie waren an zwei Toren beteiligt. Sind Sie jetzt der Matchwinner?

Ich habe schon bei meinem Einsatz in der "Zweiten" drei Mal getroffen. Für mich war's ein gutes Wochenende.

Ihre Flanke zum 3:1 war klasse. Und wie haben Sie Ihr Tor zum 4:2 erlebt?

Zuvor habe ich für Daniel Bächle geflankt. Ich habe mich geärgert, dass der Ball nicht rein ist. Dann dachte ich: ich mache es jetzt selber. Zum Glück hat es geklappt.

Sie mussten trotzdem um den Sieg zittern. Warum?

Auf jeden Fall. Die Gegentore waren vermeidbar.

Was fehlt dem Team im Moment noch?

Vergangene Saison haben wir viele Spiele knapp gewonnen. In dieser Runde haben wir bis jetzt alles knapp verloren oder Unentscheiden gespielt. Dazu muss man sagen, dass wir die schweren Gegner fast alle hinter uns haben. Jetzt müssen die Siege kommen. Aber wir müssen uns steigern.

Was trauen Sie dem Team noch zu?

Das Ziel ist, im vorderen Drittel der Tabelle zu landen. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir uns in dieser Saison noch steigern können. Ich muss sagen, es sind ja auch fünf sehr starke Mannschaften in die Liga gekommen.