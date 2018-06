Regiosport Hochrhein Yannik Probst läuft persönlichen Rekord

Mittelstreckler der LG Hohenfels verbessert sich beim Meeting in Tübingen

Leichtathletik: – Mittelstreckler Yannik Probst (LG Hohenfels) verbesserte beim Soundtrack-Meeting der LAV Stadtwerke Tübingen seine Bestzeit über 800 Meter auf 1:58,94 Minuten. In der Gesamtwertung kam er damit auf Platz 34, bei den Männern auf Platz 23. Vor Wochenfrist bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Aktiven in Ulm war er in 1:59,84 Minuten auf den 15. Platz gelaufen. Bild: Ralf Görlitz