Regionalsport Hochrhein Wo beim Fußball der Schuh drückt

Fußball-Stammtisch beim SÜDKURIER. Rege Diskussion über Juniorenfußball. Sportredaktion lädt Funktionäre ein

Wochenende für Wochenende jagen auf den Sportplätzen am Hochrhein, vom äußersten Osten in Jestetten bis zum westlichen Ende in Weil oder Efringen-Kirchen, Tausende von Kindern und Jugendlichen dem Ball nach. Viele Trainer und Betreuer bilden die kleinen Kicker aus. Dahinter stehen die Jugendleiter und ihre Jugendvorstände. Alle verfolgen dasselbe Ziel: den Nachwuchs zu fördern, Spieler für die Aktivmannschaften vorzubereiten. Überall wird betont, wie wichtig der Nachwuchs für die Vereine ist. Hinter dem Juniorenfußball steht ein großer Apparat. „Wächter“ über allem ist der Bezirksjugendausschuss mit seinem Chef Harald Fengler (Albbruck), der den Spielbetrieb organisiert und überwacht.

Das Thema Juniorenfußball hat viele Facetten. Nicht nur Siege werden bejubelt. Vereine kämpfen mit Problemen wie Spielermangel, hohe Strafen und Gebühren, zunehmend raue Sitten auf den Plätzen, der mühseligen Suche nach Trainern und Betreuern, die eine unschätzbare Arbeit leisten. Rund um das Thema gibt es einiges zu diskutieren. Die SÜDKURIER-Regionalsportredaktion nutzte die Gelegenheit, um mit einigen Experten in einer lockeren Stammtischrunde über die spannenden Themen zu sprechen. Im Verlauf der zweistündigen Diskussion kam einiges zur Sprache, was den Vereinen und den Bezirksjugendausschuss unter den Nägeln brennt.

Markus Wiegand, Jugendtrainer beim FC Dettighofen, hatte zuvor die Steilvorlage für den Stammtisch geliefert. Schnell kam das Thema Gebühren und Strafen auf den Tisch. Auslöser für Wiegands Ärger war ein falsch oder nicht gesetztes Häkchen beim Ausfüllen des Online-Spielberichtsbogens. „Wenn man sich nicht auskennt, ist es schwierig. Es gibt Felder, die meiner Meinung nach überflüssig sind“, ärgerte er sich.

Sein Verein musste zahlen, weil er offensichtlich den „nichtneutralen Schiedsrichterassistenten“ nicht angegeben habe. „Bei einem E-Jugendspiel, das kann nicht sein. Es geht dem Verband wohl darum, Geld zu machen. Das Formular sollte servicefreundlicher sein. Wir müssen nach dem Spiel die Tore abbauen und schauen, dass die Kinder duschen. Dann müssen wir noch schnell das Ergebnis melden. Als Trainer kostet das Zeit und Nerven.“

Der Dettighofer Jugendtrainer verwies darauf, dass der südbadische Fußballverband jährlich 250 000 Euro an Strafen kassiert. Wiegand: „Zwölf Prozent des Etats werden über Strafen finanziert. Ich behaupte, dass es kein großes Interesse daran gibt, Strafen zu reduzieren, weil das Geld verplant ist.“

Martin Meier vom FC Hochrhein nahm es locker und lachte. Er beschrieb seinen Fall, als der Verband eine Gebühr erhoben hatte, weil das Ergebnis eine Minute zu spät gemeldet worden war. Meier: „Eine Gebühr wegen einer Minute zu verlangen – das ist ein Witz.“

Harald Fengler verwies auf die Rechts- und Verfahrensordnung: „Die Regelungen bestehen. Die Statuten haben die Vereine selbst beschlossen. Sie können beim Verbandstag geändert werden. Ihr müsst nur einen Antrag stellen.“ Bezug nehmend auf das fehlende Häkchen beim „nichtneutralen Assistenten“ scherzte er: „Schreibt doch einfach Micky Maus rein.“

Apropos Gebühren und Strafen: Der Bogen war bei der Diskussion schnell gespannt zum Thema Spielabbrüche und zu den rauen Sitten am Spielfeldrand. Regionalsport-Redakteur Matthias Scheibengruber wies auf einen Fall hin: „Spielabbruch bei den D-Junioren. Ich dachte, ich höre nicht richtig.“ Für das Verhalten von Beteiligten am Spielfeldrand zeigte auch Fengler kein Verständnis: „Einige Eltern benehmen sich tatsächlich daneben.“

Fengler sieht das Problem bei den Medien und schüttelte einfach nur den Kopf: „Im Fernsehen gibt es von Montag bis Sonntag Fußball. Jeder sieht, wie sich die hoch bezahlten Spieler und Trainer benehmen. Jeder meint auch gleich, er müsste es nachahmen.“ Eltern würden Spieler angreifen. Die Masse dieser Vorfälle ereigneten sich bei den E- und D-Junioren. Fengler: „Es ist schlimmer als früher.“ Vieles spiele sich im Westen des Fußballbezirks Hochrhein um die größeren Städte Lörrach und Weil ab.

Wiegand kennt einen weiteren Grund: Alles sei zu leistungsorientiert. „Die Kinder sollen die Grundtechniken lernen. Es geht nicht darum, wie man im Raum steht. Die Eltern verstehen das nicht und haben nur wenig Geduld. Es dauert, bis sich ein Spieler entwickelt.“ Fengler sieht den Leistungsfußball nicht bei den E-Junioren, auch noch nicht bei den D-Junioren angesiedelt.

Als kritisch sahen die Diskussionsteilnehmer die Entwicklung der Mannschaftszahlen, obwohl Fengler zumindest bei den A-Jugendlichen durch die Bank konstante Zahlen feststellte. Er sagte: „A- und B-Jugend sind für die Vereine interessant. Das sind die potenziellen Spieler für die Aktiven.“ Allerdings ergänzte er: Wenn von 30 F-Jugendspielern später drei für die Aktiven übrig blieben, könne man froh sein.

Die meisten Spieler sprängen in der B-Jugend ab. Dies äußert sich mitunter auch in den Staffeln, wo Mannschaftszurückziehungen fast schon an der Tagesordnung sind. Staffelleiter Dirk Schäuble (Ühlingen) berichtete: „In der Bezirksliga sind wir mit 13 Mannschaften gestartet. Bis zur Winterpause haben sich zwei schon abgemeldet. Man schafft es deshalb fast nicht, aus der Bezirksliga abzusteigen.“

Redakteur Gerd Welte stellte die Frage: „Macht Ihr etwas falsch?“ Er vertrat die These: Es reiche nicht mehr, nur Fußball anzubieten. Fengler stimmte zu: „Die Fußballvereine müssen sich umstellen und ein Beiprogramm bieten.“ Meier sprach für seinen Verein: „Das organisieren die Trainer selbst: Bowling, Kino. Vieles kommt von den Jungs selbst. Da sind wir auf einem guten Weg.“ Indes waren sich alle einig: „Der Fußball verkauft sich zu billig.“ Gemeint waren die relativ niedrigen Jahresbeiträge. Scheibengruber: „Von 40 Euro ist der halbe Beitrag schon für den Pass weg.“ Wiegand rechnete: „Die Vereine subventionieren jeden Jugendspieler mit 200 Euro.“

Trotz allem Ärger und Problemen sind alle gern ihrem Ehrenamt tätig: „Es macht einfach Spaß.“

Die Teilnehmer

Beim Fußball-Stammtisch des SÜDKURIER zum Thema Juniorenfußball diskutierten Bezirksjugendwart Harald Fengler (Albbruck), sein Stellvertreter und Staffelleiter Dirk Schäuble (Ühlingen), Markus Wiegand, Jugendtrainer beim FC Dettighofen, und Martin Meier, Jugendleiter beim FC Hochrhein Hohentengen-Stetten mit den SÜDKURIER-Regionalsport-Redakteuren Matthias Scheibengruber und Gerd Welte in der Redaktion in Waldshut. Fengler und Schäuble waren vor ihrer Berufung in den Bezirksjugendausschuss selbst als Juniorentrainer aktiv und verfügen über einige Erfahrungen zum Thema Nachwuchsausbildung und Entwicklung im Juniorenfußball. Wiegand ist seit drei Jahren Jugendtrainer, Meier sammelte als Betreuer bei den Fußballerinnen erste Erfahrungen.

Immer mehr Strafen für immer weniger Juniorenmannschaften im Fußball-Bezirk Hochrhein

Zum Thema Juniorenfußball im Bezirk Hochrhein brachte Bezirksjugendwart Harald Fengler (Albbruck) Zahlen und Fakten zum Fußballstammtisch nach Waldshut mit.