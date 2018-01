Fußball Werner Gottschling verlängert beim VfR Bad Bellingen

Rebländer stellen die Weichen für die Saison 2018/19. Mike Muser und Jonas Domagala kommen sofort.

Der Tabellenvierte VfR Bad Bellingen baut weiter auf seinen Trainer Werner Gottschling. Die der Verein am Sonntag auf seiner Facebookseite bekannt gegeben hat, hat der 43-Jährige seine Zusage für eine siebte gemeinsame Saison gegeben. Der frühere Aktive unter anderem beim FC Steinen und SV Herten übernahm die Rebländer im Frühjahr 2013. Zuvor war er Trainer beim TuS Stetten. 2016 gelang via Relegation gegen den SV 08 Laufenburg II der Aufstieg in die Bezirksliga.

Zwei altbekannte Gesichter kehren indessen in der Winterpause in die Reihen des VfR Bad Bellingen zurück. Vom SV Weil wechselt Mike Muser (21) zurück zu seinem Heimatverein. Muser hat in der Vorrunde sechs Spiele für den SV Weil II bestritten. Er war schon als D-Junior ins Nonnenholz gewechselt und stand nach seinem Wechsel zu den Aktiven zeitweise auch im Kader der Landesliga-Elf.

Ebenfalls zurück zu seinen sportlichen Wurzeln zieht es Jonas Domagala, der zuletzt für knapp fünf Jahre beim FC Neuenburg spielte. Der 25-jährige war zuletzt nach einem Kreuzbandriss für längere Zeit außer Gefecht. Nun freut er sich, wieder an der Seite seines Bruder Yannik, der im Sommer vom FC Auggen zurück gekommen war, in der alten Heimat zu spielen.