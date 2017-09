Ringen Weltverband sperrt Ringer des KSV Rheinfelden

Venezolaner darf beim Regionalliga-Aufsteiger noch nicht auf die Matte. Luillys Perez Moras Heimatverband in Venezuela hat wohl noch Gebühren offen beim Ringer-Weltverband

Ringen, Regionalliga: – Im Frühjahr freuten sich die Verantwortlichen beim KSV Rheinfelden, in der Regionalliga mit einem Olympia-Teilnehmer arbeiten zu dürfen. Luillys Perez Mora aus Venezuela sollte den Aufsteiger verstärken. Der Ringer-Weltverband UWW und der Deutsche Ringerbund (DRB) sperrten nun aber den Rheinfelder Neuzugang.

Wie DRB-Vizepräsident Daniel Wozniak (Nürnberg) auf Anfrage erläuterte, sei dies der einzige Fall in Deutschland. Hintergrund sind Probleme zwischen der UWW und dem venezolanischen Ringerverband. Letzterer soll beim Weltverband noch Ausstände aufgrund nicht bezahlter Gebühren haben.

Hinter der abgesagten Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Paris vermuteten die KSV-Verantwortlichen die politische Lage in Mittelamerika: „Die UNO macht sich bereits Sorgen um die Bevölkerung. Es droht ein Bürgerkrieg in Venezuela. Somit war es für uns verständlich, dass das Team Venezuela nicht in Paris zu sehen war“, so KSV-Vorsitzender Uwe Lippert. Wie Wozniak erläuterte, sperrte der Weltverband den Landesverband Venezuelas und seine Aktiven Anfang August. Am 29. Juli wurde noch die Lizenz für den KSV Rheinfelden erteilt, der bis dahin bereits vierstellige Wechselgebühren an den südbadischen (SBRV) und deutschen Verband bezahlen musste und auch die im Mai in der Regionalliga neu eingeführte UWW-Gebühr fristgerecht entrichten musste. Inwieweit dem KSV Rheinfelden nun ein Teil dieser Gebühren erstattet wird, konnte Wozniak nicht mitteilen. Zumindest sah der DRB-Rechtsausschuss in seinem Bescheid von den Prozesskostengebühren für den KSV „ausnahmsweise“ ab.

Wozniak sieht sich an die internationalen Richtlinien gebunden, die bei Zuwiderhandlung auch Folgen für den DRB hätten. „Es ist uns nicht leichtgefallen. Wir wissen selbst nicht, weshalb die Suspendierung erfolgt ist“. Er vermutet entweder strukturelle Probleme, die durch die politische Lage bedingt seien, oder eben finanzielle Außenstände. Hoffnung macht er den Rheinfeldern nicht: „Ein bis zwei Jahre können solche Verfahren schnell mal dauern.“

Aus südbadischen Kreisen werden Vermutungen laut, dass es sich um eine mittlere fünfstellige Summe handeln würde, die dem Weltverband aus Venezuela fehlen. Desweiteren wird bemängelt, dass die UWW seit Mai für die Regionalliga Baden-Württemberg Gebühren verlange, aber nicht von allen anderen „Zweitligisten“. Vereine der gleichwertigen Bayernliga zahlen weiter keine UWW-Abgabe für ausländische Sportler, wie es bisher nur die Bundesligisten getan haben. Nach inoffiziellen Schätzungen lag diese Gebühr im vergangenen Jahr bei einer Millionen Euro durch die 42 Bundesliga-Vereine. Durch die Bundesliga-Reform hat sich diese Gruppe halbiert, weswegen – so befürchten viele – andere Geldquellen benötigt würden. Doppelt bitter für den KSV Rheinfelden: Ohne diese Änderung hätte Perez Mora keine UWW-Lizenz benötigt und wäre wohl nicht in den Blickwinkel des Verbands geraten.