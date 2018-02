Regiosport Hochrhein Wechsel im Sommer beim Rot-Weiß Weilheim

Fußball-Kreisliga A-Ost: Lars Müller hört im Juli nach vier Jahren beim Spitzenreiter auf. Nachfolger wird A-Juniorentrainer Dietmar Knab

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Nach über vierjähriger Tätigkeit legt Lars Müller im Sommer sein Traineramt beim FC Rot-Weiß Weilheim nieder: "Ich hatte eine tolle Zeit mit dem Verein und der Mannschaft. Aber ich brauche jetzt mal eine Pause vom Fußball. Deshalb ist es auch nicht mein Plan, eine andere Mannschaft zu übernehmen", so Müller auf Nachfrage. Nachfolger des 35-Jährigen wird einer seiner Vorgänger: Dietmar Knab hatte die Weilheimer "Erste" für kurze Zeit gemeinsam mit Michael Hägele ab der Winterpause 2010/11 trainiert. Später machte Hägele, der heute den SV Buch trainiert, allein weiter.

Lars Müller betont, dass er nach seinem Wechsel im Winter 2012 vom FC Zell nach Weilheim eine zweite sportliche Heimat gefunden habe: "Zunächst war ich als Torhüter im Einsatz, danach für ein Jahr als Co-Trainer von Michael Hägele." Kurz vor Ende der Saison 2013/14 trat Hägele zurück und Müller übernahm das Team. In diesen Jahren erlebte er Höhen und Tiefen, doch selbst nach dem Abstieg im vergangenen Sommer blieb er dem Verein treu: "Der Vorstand um Johannes Hilpert hat mir immer den Rücken gestärkt. Ich werde zwar als Trainer aufhören, mich aber nicht abmelden", so Müller, der immer wieder in den Reserve-Teams als Torhüter oder Feldspieler aushalf.

In der Rückrunde will Müller sich und dem Verein noch einen Traum erfüllen: "Es ist unser Ziel, wieder in die Bezirksliga aufzusteigen. Aber es wird nicht so leicht, wie es manchem Beobachter vielleicht scheint", will Müller den Vorsprung von fünf Punkten auf den VfB Waldshut und 13 Punkten auf die SG Mettingen/Krenkingen nicht überbewerten.

Dietmar Knab hat seine fußballerische Heimat beim VfB Waldshut, stürmte zudem beim SV Dogern in der Landesliga. Seit vielen Jahren engagiert er sich in der Nachwuchsarbeit beim FC RW Weilheim, trainierte mehrfach den Nachwuchs. Aktuell trainiert er die mit dem SV Waldhaus gemeinsam aufgestellten A-Junioren in der Landesliga. Im Sommer hatte das Team als Vizemeister in der Relegation gegen die SG Elzach-Yach beim 2:3 den Verbandsliga-Aufstieg verpasst. Bis 2016 war Dietmar Knab drei Jahre beim SV Berau als Trainer engagiert.